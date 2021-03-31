前年8月25日「荃葵青遊行」後，荃灣楊屋道發生警民衝突。有示威者遭驅散後，轉移到深水埗警署外集結。警方當場拘捕一名19歲男學生，搜出防護裝備和兩支雷射筆，男生並向警員招認曾在荃灣示威。男生早前在區域法院承認在荃灣參與暴動，今被判囚4年。

被告蔡子聰現年21歲，他早前承認於2019年8月25日在荃灣楊屋道參與暴動。他另被控在深水埗參與非法集結及管有攻擊性武器，控方對此不繼續起訴，兩罪存檔法庭。

開庭前，蔡一直靜靜地望向旁聽席，旁聽席上的人都注視著被告席上的蔡。法官以英文宣讀判詞，犯人欄旁有傳譯員翻譯判詞給被告聽，惟蔡仍一直望向旁聽席，又不時低頭。當宣佈刑期後，被告表現冷靜。進入囚室前，旁聽人士高呼「頂住」、「等你呀」，但蔡不為所動，逕自進入囚室。

法官拒絕替被告索取報告 即時判監

辯方今日補充指，被告犯案時年僅19歲，現時21歲。被告涉及暴動的行為只是使用雷射筆，並不是有意傷人，而他的警員面前直接招認，希望法庭考慮其年紀，先為他索取勞教中心報告。法官杜大衛一度押後考慮，其後拒絕辯方申請，直接判刑。

法官指出，被告今年21歲，求情時稱因案件而須停學，未能完成學業，亦未能完成救護員的夢想。法官續指，前年6月至10月香港經歷了多場擾亂公眾秩序及暴力的事件，發生襲警及堵路行為，案中的楊屋道暴動正是其中一個例子。

法官稱，每宗案件要分開考慮，並應用恰當原則判刑。法官同意年齡是求情因素，21歲以下的年輕犯罪者，條例列明更要慬慎處理。

年輕並非重要考慮判刑因素

惟法官認為本案嚴重程度高於背景考慮，並指關於公眾利益的案件需要判處阻嚇式刑罰，年輕這因素的考慮比重就會減低，因阻嚇力遠超於改過自新的需要，認為監禁是唯一適合刑罰，拒絕索取報告，因判入勞教中心並不反映控罪嚴重性。

辯方求情時稱，被告只使用雷射筆，沒有使用暴力，亦不是領導角色，犯案時是受羊群效應影響，當日荃灣的遊行有不反對通知書，被告只是衝動行事。惟法官認為，遊行在最後階段超越遊行範圍，當時合法遊行已結束，不接納被告衝動犯案及未能逃離現場的說法，指被告帶住多項防具出門，而使用雷射筆亦會令警員眼睛受傷。

法官續指，被告於當晚7時到深水埗的非法集結現場，在逃走人群中被捕。不同的片段可以多角度看到深水埗的衝突持續一小時，警方多次警告及使用催淚彈，而在場人士亦有掟出汽油彈及磚頭等， 其中一個汽油彈更落在記者旁邊，幸未有人受傷。現場情況已造成明顯危害，並加重所使用暴力程度。

辯方指被告若無招認警方未必能起訴

法官指，考慮到被告案發當時只是年近20 歲，並在最早階段已有招認，以監禁6年作量刑起點，認罪有三分一的扣減，判他入獄4年。

案情指當日下午近5時，近千示威者在楊屋道集結，向警察射雷射光，又投擲磚頭、石頭、汽油彈等物 ，並有人持長竹衝向警方。警方驅散至8時大致平息，但同時深水埗警署附近有人集結。

警方於當晚10時沿欽州街驅散，其間拘捕被告。警誡會面期間，被告承認參加遊行，因不想家人知道，出門後才在巴士換上黑衣。他在楊屋道遇上騷亂，曾叫「黑警還眼」口號。警方發射催淚彈時，由於他沒有護目鏡，所以離開，跟隨群眾到深水埗，打算乘搭巴士。

被告又透露案發前一天購買雷射筆，打算照射閉路電視、建築物和警方，案發時從300米外照射警察頭部。

辯方早前求情時指，呈堂影片沒有拍到男生在荃灣犯案，惟男生被捕後馬上坦白招認，令警方節省調查工夫，否則未必能起訴他。

【案件編號：DCCC385/20】

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