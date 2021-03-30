【本報訊】北京閹割香港選舉制度，進一步收窄民主空間，引起國際社會抨擊，英國、德國政界及台灣陸委會都有回應，其中英國外相藍韜文推文批評，北京此舉明顯違反《中英聯合聲明》。有外國分析認為，北京希望速戰速決，不會屈服於歐美制裁。

藍韜文是首位回應北京閹割香港選舉制度的西方國家政府官員，他批評指「今日（昨日）中國對香港選舉制度的修改，明顯違反《中英聯合聲明》，損害港人自由、違反國際義務」。

羅傑斯斥剝奪民主派參選權

前港督彭定康亦發聲明，稱今次是中共消滅香港法治下自由和爭取民主願望所採取的最大一步，違背所有承諾，規定愛國者必須宣誓效忠共產黨，完全破壞一國兩制承諾，再次向世界展示中共不可信。

「香港監察」主席兼英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯認為，修改香港選制不僅違反《中英聯合聲明》和《基本法》，更令大多數港人面臨被永久剝奪政治權利的結果，任何批評北京或支持香港自治民主的候選人都被禁參選，「大多數民主派人士現已入獄，大眾輿論在香港已被極權主義取代」。保守黨人權委員會委員裴倫德 （Luke de Pulford）推文，要求政府做實事向北京問責。

英國國會議員、自由民主黨外交事務發言人莫蘭稱譴責之言無助保護香港民主，批評北京已超越一切紅線，英國是時候行動，一定要落實英國版《馬格尼茨基法案》實施制裁，並將中國訴諸海牙國際法院，另要填補BNO簽證計劃的空隙，協助所有有需要港人。

德國籍歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）稱，不驚訝北京改變香港選制，但對此感憤怒，要求制裁特首林鄭月娥和其他要為破壞香港民主負責的人。美國共和黨籍的佛羅里達州眾議員薩拉薩爾（Maria Elvira Salazar）批評，北京的殘酷共產黨政權繼續對愛好自由的香港人發動攻擊。

台陸委會：戳破一國兩制假象

台灣陸委會指，中共的所作所為令香港高度自治破壞殆盡，亦自行戳破一國兩制假象，台灣民眾會記取香港民主遭打壓的慘痛教訓，絕不會被中共話術誆騙。

新加坡國立大學政治學助理教授莊嘉穎認為，北京做法違背舉行自由、公平和具競爭性選舉的精神，「在通常被認為有意義的民主體制中，都沒有賦予警方監督誰可以參加選舉的權力」。東京大學東洋文化研究所教授松田康博稱，北京希望速戰速決，亦不會屈服於歐美制裁，「即使西方國家透過對中國官員施加更多制裁來回應，習近平政府亦有信心，西方會停止對雙方都不利的全面經濟制裁」。