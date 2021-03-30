【本報訊】北京針對民主派爭取立法會過半席位，除了在直選方面開刀，亦向功能組別下手，包括取消舊區議會議席及五個超級區議會席位，再將醫學界及衞生服務界合併為一個界別，原本由民主派控制的資訊科技界改為科技創新界，由過往以個人票和團體票投票混合產生，變成僅由團體票產生。有民主派人士相信，即使可以入閘成功，民主派在功能組別可取得議席不多於五席。

今次全國人大常委決定的30席功能組別中，舊區議會議席及五個超級區議會席位將取消；醫學界及衞生服務界合併為一個界別，代表議員「二變一」。資訊科技界以往均由民主派議員當選，但將來會改名為科技創新界，選民基礎將踢走個人票，改由合資格團體選民選舉產生，換句話說民主派將難再於有關界別勝出。

民主派料最多得五席

有民主派人士指，即使民主派參選人取得選委會五個界別提名，又獲資格審查委員會放行，民主派大概只能取得法律、教育、會計、社會、醫療衞生僅五個議席，由於飲食界也改為公司或團體票，民主派原本有望衝擊的飲食界恐怕以後再無可能。

面對今次改變，去年表態參選衞服界的專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，參選門檻提高後，非建制派人士「連入閘都極之難」，相信議席很有機會落在建制派手中。醫學會副會長鄭志文認為「二合一」旨在溝淡醫學界聲音，醫生背景人士很難再出選。

原有意參選飲食界立法會選舉的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，飲食界本來有個人票及公司票，因本身發牌制度容許以個人身份持牌，他質疑個人票遭取消是否意味以個人身份持牌的食肆老闆突然失去選民資格，致小店東主失去投票權。至於日後是否繼續參選或應否參與未來選舉，他指現時評論言之尚早。

去年7月代表民主派參選資訊科技界的黃浩華稱，今次選舉制度改變明顯是開倒車，認為民主派參與選舉空間已越來越細。他又指會深思熟慮並和同路人商討後再決定是否參選，坦言最擔心是遭到今次被政權取消資格的選民唾棄。