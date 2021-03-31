日前勞福局局長羅致光又獻新猷，為創17年新高的失業率塗脂抹粉，認為打工仔女放無薪假為「職位共享」文化，反映市場「靈活性」，此說完全是倒果為因，把港府防疫政策不力，以致各行各業開工不足的責任推得一乾二淨。羅局長事後見勢色不對，多個建制政團口誅筆伐，才急急解釋政府無意推行「職位共享」。

「職位共享」早期可追溯至1970年代，由美國組織New Ways to Work提議並最初於三藩市推行，目標是希望婦女能夠在工作及照顧家庭之間取得平衡，及後更獲多個當地企業支持，並推行多場峯會分享成果，促進了聯邦政府通過《兼職受僱法例》（The Federal Employees Part-time Career Employment Act of 1978），使兼職工作的工時得到正式規範，配合婦女在家庭崗位上的需要。足見當時「職位共享」提出的目的，是從打工仔女的角度出發，為他們爭取合適的工作模式。

在歐洲，於1975年由歐洲議會（現為歐盟）設立的「Eurofound」，正是為能改善歐洲人民的工作條件（包括「職位共享」）所創，其於2015年發表《新僱用形式》（New forms of employment）研究報告，定義「職位共享」為：僱主合併兼職崗位為一個，並聘用兩名或更多的工人共同負責。而報告揭示歐洲多國如愛爾蘭、荷蘭及英國等都有就「職位共享」引起工作「零散化」的問題掀起爭議。

荷蘭當地工會認為，過度靈活的僱用條件只會令僱員變得更為弱勢，例如僱主可以如常與僱員簽約，但每月開工時間偏少，不單使他們被合約約束，更加是朝不保夕。故此，工會認為應該設立「年度工時」系統，約束僱主每年須給予僱員最低工時的保障，這樣既可以於每月彈性安排上班，亦能減少僱員被剝削薪酬的機會。

而羅局長口中的「職位共享」，在武漢肺炎疫情下，絕非大部份僱員所願，只是在百業蕭條下無奈接受。回望2003年沙士爆發前夕，時任教統局常任秘書長羅范椒芬曾建議推行小班教學後，「過剩」的教師可以二人共享一職，以逃過被裁員命運，正是一種強制式「職位共享」先例。而天主教勞工委員會於同年的研究文件指出，因應失業率高企而實施「職位共享」，不單難以紓緩現況，更令工作出現「零散化」，變相節省僱主的人手開支，進一步使基層僱員受害。皆因若本地僱員的工時及工作條件不符「四．一八」（即每周上班多於18小時，連續維持四周），僱主是不必給予有薪假期、通知期及長期服務金等等《僱傭條例》下訂明的基本福利，更方便他們隨時解僱僱員。

其實本地疫情於今年農曆年後漸見緩和，各行各業俱備復業條件，勞福局及政府高官與其利用語言偽術欺瞞打工仔女，不如老老實實放寬政治作用大於實際的「限聚令」，那麼，局長應該就可以減低再出洋相的機會了。]

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