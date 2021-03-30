【本報訊】本港至今最少13人接種武肺疫苗後死亡。本報獲悉，再多一名八旬婦人本月20日接種國產科興疫苗後，翌日暴斃家中，遺體移送殮房。經法醫及醫護判斷與疫苗無直接關係後，衞生署沒有按照過往的做法，將個案呈報專家委員會及公佈事件。有病人組織批評署方隱瞞，擔心事件只是冰山一角，或有更多同類個案被湮沒。有政黨炮轟政府瞞報，剝削公眾知情權。

繼本報前日報道一名年約63歲男子本月27日於源禾路體育館接種第二針科興疫苗後，同日下午中風入院，衞生署未有公佈有關個案後，本報再接獲讀者報料，指馬鞍山一名八旬獨居婦人本月20日接種科興疫苗後，翌日在寓所不省人事，直到兒子前來探望才被發現去世。報料者對政府沒有公佈事件感奇怪，希望「代為查明及披露，不能讓政府掩蓋事情」。

再打擊公眾對疫苗信心

據悉當日救護員到場後證實老婦當場死亡，遺體移送公眾殮房，意味由衞生署負責解剖、查核死者有否感染武肺或接種疫苗、判斷死因與疫苗關係等跟進工作。醫管局表示，沒有接獲與死者背景脗合的個案。衞生署則確認有一宗類似個案，根據初步解剖報告及醫生判斷，認為死因與疫苗沒有直接關係，並不符合呈報準則。但署方並沒有透露死者有否長期病患及死因為何。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，政府應公開八旬婦的死亡個案，並指上周四有行山客在西貢昏迷後不治，醫護發現死者七日前曾接種復必泰疫苗，事件也需呈報及公開。今次八旬婦接種疫苗後翌日死亡，分別只是她沒有送院救治，並由衞生署自行決定是否通報，「但係今次其實同之前一樣，都係時序上脗合，點解選擇唔公佈？」

彭鴻昌續指出，專家委員會即使判斷個案與疫苗無直接關係，但仍需進一步調查及完整解剖報告，才會排除是否完全無關，「既然未排除到，衞生署醫護掌握到乜嘢臨床資料，相信公眾都會想知道」。他批評衞生署做法形同隱瞞，只會再打擊公眾對疫苗的信心。彭建議衞署在醫護專業判斷及公眾知情權取一個「更好嘅平衡」，如因應以往死亡個案都屬時序上脗合，可以劃一所有打針後14日內死亡的事件，均要呈報，「至於係咪異常事件，一定係以醫護判斷為準，但公開咗件事，等大家知完都可以安心啲﹗」

民主黨醫療政策副發言人袁海文指出，當市民發現政府隱瞞接種疫苗後出現嚴重或死亡個案，會影響對通報機制的信心；且市民對接種疫苗越多擔心，政府不能清晰說服市民，長遠影響市民接種疫苗意向。他炮轟政府不公開資料，是剝削公眾知情權。

除了這名居馬鞍山的老婦，衞署表示尚有兩宗被判斷為不符呈報準則的死亡個案，兩名死者分別因遇溺及墮樓身故。