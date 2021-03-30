【本報訊】北京閹割香港選舉制度方案終於全面曝光，全國人大常委會昨全票通過修改香港選舉制度具體方案，立法會、選委會及特首選舉日後將增設資格審查委員會審查參選人資格，實際操作是由警方國安處先審查候選人，再交由特首任主席的國家安全委員會定奪，再向由港府官員組成的資格審查委員會發意見書建議是否DQ，變相讓國安警及國安委全面操縱參選權。民主派不諱言，新制度下參選空間料大幅被削減；有政治學者直斥新制度荒謬，由民望屢創新低的警方負責審查已是先天不足，審查制度更明顯潛在角色衝突。

全國人大常委會經過一連兩天會議，昨表決新修訂的《基本法》附件一及附件二。據新華社報道，議案獲全票通過，由國家主席習近平簽署第75、76號主席令予以公佈並在今日起施行。

審委會全由港官員擔任

雖然早已傳出北京將狠下多刀閹割香港選舉，但細節方案至昨日才曝光，包括增加立法會議席的同時，大增選委會界別議席；多個功能界別「開倒車」回復團體票；選委會踢走區議員選委，加入撲滅罪行委員會、防火委員會等，又讓中共組織成員加入；參選立法會須取得選委會五組界別提名，以及設下安全關卡，參選人要先經多重審查才獲確認參選資格。

人大常委會的《決定》亦公佈候選人資格審查委員會具體安排，委員會負責審查並確認立會、選委會及特首候選人資格，維護國家安全委員會將根據警方國安處審查情況，就候選人是否符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求作判斷，並就不符合者向資格審查委員會發出審查意見書，而資格審查委員會作的決定不得提出訴訟。

《決定》未有就資格審查委員會成員作安排，特首林鄭月娥昨會見傳媒時，透露委員會成員將全由港府主要官員擔任，又重申依據國安法，警方國安處包括「進行反干預調查和開展國家安全審查」，他們有人手及資源作審查。對於被質疑安排是否行政干預立法，她反駁指過去由公務員作為選舉主任做法為人詬病，而在中央角度，主要官員由特首提名、中央委任，因此有資格，認為是適當安排。

現時國安委由林鄭擔任主席，成員包括三司及保安局長李家超、警務處長鄧炳強及警方國安處人員，中聯辦主任駱惠寧則為列席的國安事務顧問。警方國安處，外界只知悉由劉賜蕙領導及部份高層身份，當中人員編制等一直沒有公開。

學者：特首審核挑戰者資格

港大政治與行政學系教授陳祖為在facebook撰文，直斥今次選舉改制「荒謬」，指由國安委參與審核特首候選人的資格，委員會由特首主持，亦即現任特首審核其挑戰者或承繼者的資格，「角色衝突極之明顯」；而資格審查委員會的決定不得提訴訟，是明顯違背程序公義。

科大社會科學部副教授成名指，多個民調顯示警隊民望屢創新低，認為警方負責審責肯定已先天不足；回歸後有主要官員涉及醜聞下台甚至被控告，官員民望同樣極低，資格審查委員會由主要官員出任亦缺公信力，加上特首領導國安委，勢存在利益衝突問題，「一個下級官員，可以踢走將來做上司嘅候選人？」而立會議員監察官員和特首，卻由後者負責審查前者，「咪會有個人利益產生」，直言對如此安排感可惜，「選出嚟嘅都唔會係對香港未來好嘅人」。

民主黨主席羅健熙回應，不諱言新制度下民主派的參選空間料大幅被削減：「每個改變嘅方向，都係令（民主派）可以參與嘅空間減少嘅一個方向去前進，將過去廿幾年所有嘅民主開放、選舉制度上畀人更多嘅參與空間，都一次過收返晒，甚至乎係收得更加緊」。至於日後會否派員參選，他指現階段未有最終定案，但形容新制度令黨員參選意欲大減。