【本報訊】全國人大常委會敲定如何閹割香港選舉制度前，市民對特首林鄭月娥的評分微升，惟上升後仍只不過是32.8分，至於港府民望則下挫，支持率跌至21%、不滿率升至逾六成。

香港民意研究計劃本月22至25日成功訪問逾千名市民，對比本月中調查，市民對林鄭的評分上升近3.4分至32.8分，支持率達19%，不滿率則由逾七成降至68%。

港府不滿率升至62%

林鄭民望上升同時，作為智囊的行政會議中，獲評為五大行會成員的依次為港區人大代表陳智思、新民黨葉劉淑儀、資深大律師湯家驊、港區人大代表葉國謙和自由黨張宇人，其評分均上升，惟獲評最高分的陳智思，其實只有34.2分。

然而港府民望則下跌。市民滿意港府比率由23%降至21%，不滿率則升6個百分點至62%，滿意率淨值只由-33%下跌至-42%。至於市民信任港府的比率也由36%減至32%，不信任比率由五成增至53%。

另一方面，香港民研亦調查過市民對香港社會在政治、民生和經濟狀況滿意率。結果顯示，市民對政治狀況和經濟狀況滿意率略有改善，前者由-42%增至-41%，後者由-56%升至-54%，至於市民對民生狀況滿意率則由-43%減至-48%。民情指數為69.4分，較月中69.9分微跌，當中政評數值由71.6分跌至70.6分、社評數值則由67.2分升至67.5分。