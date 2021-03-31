本港每年海上垃圾量均超過1.4萬公噸，當中過半為塑膠。有環團過去一年進行40場淨灘活動，收集到過萬個廢膠樽，發現簡體字品牌佔62%，比上一年度上升14個百分點，當中華潤集團旗下的「怡寶」佔最多。綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，疫情下市民減少到海灘，但灘岸膠樽數量未見大幅下跌，簡體字品牌膠樽更不跌反升，估計大部份為珠江口一帶湧至香港海岸的海洋垃圾。他促請當局加強粵港官方協作，促進源頭減廢成效，又建議內地品牌制定減塑目標。

料海洋垃圾由珠江口流入本港海岸

綠惜地球於2019年9月至2020年11月，在西貢鹹田灣、龍蝦灣石灘、大嶼山煎魚灣、屯門龍鼓灘等20個非政府刊憲灘岸進行40次淨灘活動，共收集到10,349個膠樽。在能識別品牌的9,778個膠樽中，簡體字品牌有6,044個（62%）；繁體字品牌有3,485個，佔35%；其他語言的品牌則佔2.5%。簡體字品牌中，怡寶佔最多，有32%，其餘依次為康師傅（15%）及景田百歲山（11%）。以全部品牌計算，怡寶依然排榜首，佔整體約2成，可口可樂及維他則緊隨其後。

劉兆朗稱，疫情持續一年多，市民及遊客理應比以往減少到海灘，但膠樽垃圾數量仍與上兩年度相若，簡體字品牌膠樽數量更逐年上升。他相信廢膠樽來源與本港市民、遊客關係不大，估計大部份是由珠江口一帶流入本港海岸的海洋垃圾。

環保署嚴重低估簡體字品牌膠樽實際數字

翻查環保署2015年發布的《香港海上垃圾的源頭及去向調查》，報告同樣以簡體字標籤估算垃圾來源，當時報告指本地垃圾佔本港海上垃圾95%，非本地源頭垃圾只佔5%。劉兆朗指，環團的調查已連續幾年發現，簡體字品牌膠樽的實際比例與官方數據「差天共地」，批評當局嚴重低估實況。

劉兆朗促請當局檢視及修訂調查方法，並加強粵港官方的「粵港海洋環境管理專題小組」協作，促進源頭減廢及防堵廢物流入海洋的成效。劉兆朗又稱，維他及太古可口可樂早前已制定減塑目標，於2025年前回收7至9成飲品包裝，建議內地品牌參考。

調查又發現，在撿拾到的膠樽中，礦泉水、蒸餾水等產品佔多達66%。綠惜地球促請政府增設更多免費飲水設施，鼓勵市民自備水樽。飲品生產商亦應改變銷售模式，提供收費合理的斟水服務，減少銷售即棄膠樽飲品。

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