北京改動香港選舉制度，日後3項選舉參選人要經由主要官員擔任的資格審查委員會進行資格審查，而國安委可提供意見，有關決定不容推翻。政制及內地事務局局長曾國衞今天表示，資格審查委員會日後將主導資格審查的工作，除非涉及國安問題，否則資審委的決定仍可被司法覆核，又指即使以往曾被選舉主任DQ，不等如在另一次選舉也不符合資格，而若有資格審查委員會成員有意參選，將要辭職，避免利益衝突。

立法會討論人大決定的小組委員會今日再度開會，部份建制派關注資審委的決定能否被司法覆核的問題。律政司副法律政策專員（憲制事務）梅基發表示，若資審委是按國安委的意見書決定某人不能參選，則不能就資審委的有關決定提出訴訟，此外的情況則可以提出訴求。

選舉主任往後只負責核實參選人年齡、國籍等

曾國衞亦表示，日後審查候選人資格時，選舉主任會負責一般客觀條件，如年齡、國籍等；至於候選人是否擁護《基本法》等，則由資審委聽取國安委按警方國安處的意見去審查判斷，故資審委有最終決定權，「主導一定係資審委㗎喇」，若資審委因國安理由取消某參選人資格，也會在裁定時標明。不過曾亦指，雖然資審委經國安委和國安處做的審查不是刑事調查，但若發現涉及刑事成份或《國安法》問題，「當然國安處會依法跟進」。

小組委員會主席廖長江關注到，被資審委DQ參選是否永遠無法再參選？熱血公民鄭松泰則憂慮，資審委成員包括主要官員，若官員曾與議員交惡，會否在審查時有針對的問題。

5個港府駐內地辦事處替選委會揀選「內地港人團體」

曾國衞聲稱，過去被選舉主任DQ「唔等如另一次選舉由資審委（審查）自動唔符合資格」，揚言每次都是按情況決定。他續指，問責局長不會因曾被議員批評而針對個別議員或偏私，「請你放心，（局長）做任何嘢都係秉公處理」。至於選委會新增的內地港人團體代表方面，曾表示，當局會與5個內地辦事處揀選合適的內地港人團體，敲定後在議會審議，聲稱有關團體會很全面，不會只得商界團體。

目前特區政府在內地設有5個辦事處，包括北京、廣東、上海、成都及武漢。

葉劉聲稱新立法會「精英化」

曾國衞亦表示，預料下月中向立法會正式提交修例草案，冀5月底前完成審議三讀通過，之後預期9月舉行選委會選舉、12月舉行立法會選舉、明年3月舉行特首選舉。當局仍有完善選舉安排的目標，包括設關愛隊、電子派票等。

身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬則大讚選委會加入分區委員會等分組，認為這是「真係幾好嘅建議」，因分區委員會成員是「比較成功嘅人士」，又沒有政治目標，只想服務社區。新民黨葉劉淑儀則形容將來立法會可以「精英化」，因創科界會有中科院人士。

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