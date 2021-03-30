【本報訊】前年平安夜港島有大批示威者聚集，警方在灣仔掃蕩時，從一名保險經紀的背囊內找到一支雷射筆。涉案經紀否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。雖然現場沒有人使用雷射筆，但裁判官崔美霞昨指，被告攜有雷射筆及伸縮鐵棍等，現場附近沒有平安夜節慶活動，排除他在慶祝節日，認為他明顯為衝突作準備，打算用雷射筆傷人，裁定罪名成立。被告還柙至下月12日求情及判刑，其間候取背景及勞教中心報告。

指不可能慶祝平安夜

崔官裁決指，案發時被告許成（24歲）穿黑色衫褲及揹黑背囊，並攜有涉案雷射筆、戰術板、伸縮鐵棍及大聲公等，他身處的正義道無餐廳或夜店，亦沒有任何節慶活動，他到場不可能慶祝節日，認為他明顯是在為衝突作準備。崔官同意辯方所指，上述物品各自有合理用途，但認為平日不會攜帶出街，也沒有一併使用的合理用途。

對於辯方指當晚現場沒有人使用雷射筆，崔官稱根據案例，只要被告將雷射筆視作傷人工具，它便是攻擊性武器；雷射筆筆身亦印有警告字眼，被告必然了解其傷人性質，裁定罪成。

早前審訊時，庭上播出被告拍攝警方搜查背囊片段，顯示警員要求停止拍攝及大聲說：「唔得呀？阿Sir做嘢係咪要你教？」又有警員謂：「懶醒！懶叻！熄咗佢！」當從被告背囊找到戰術板時，警員問：「你做乜嘢？做教練呀？」

案件編號：ESCC1593/20