【本報訊】全國人大常委會通過閹割香港選舉制度後，港澳辦副主席鄧中華和法工委副主任張勇即接受官媒新華社訪問，表明以往修改特首和立法會產生方法的政改「五部曲」程序將廢棄，改由人大常委會在修改前徵求社會各界意見，變相將政改啟動權及諮詢權由港府手上收回。有學者認為有關做法反映北京對港仍不信任。

學者：反映對港府不信任

原據《基本法》及全國人大常委會2004年的《解釋》，修改特首及立法會產生辦法程序要走「五部曲」，即特首向全國人大常委會提交報告啟動政改、人大常委會決定是否需要進行修改、特區政府再向立會提出修改議案， 並經立會全體議員三分之二多數通過、特首同意經立會通過議案、最後特首將有關法案報全國人大常委會，予以通過或備案。

不過張勇指，人大常委通過新的特首和立法會產生辦法實施後，原《基本法》附件一和二，以及有關修正案不再實施，今後如需修改行政長官和立會產生辦法，應當遵循新修訂，《基本法》原規定的政改「五部曲」不再適用，亦不存在「雙軌並行」，換句話說日後啟動政改，甚至就政改諮詢權力，將握在北京手上。張聲稱所謂雙普選目標是指《基本法》第45條和第68條規定的民主發展目標，稱這次並沒修改包括上述兩個條款在內的《基本法》正文，雙普選目標仍是既定方向。

而鄧中華稱今次「完善」選制是要堵塞現行漏洞和缺陷，構建符合香港實際情況、與一國兩制實踐要求相適應、具香港特色民主制度。他又重申，愛國者治港不是搞「清一色」和「一言堂」，不是不能對港府施政提不同或反對意見，揚言有意參選者只要符合愛國者標準，都可參選並依法當選。

林鄭昨被問到DQ政改「五部曲」、會否擔心市民投白票抗議時稱，不需要用DQ字眼，稱既已有新修訂的《基本法》附件一及二，舊的附件包括當時的「五部曲」就不適用，反駁不代表政制不會前進。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，當日政改「五部曲」是由全國人大常委會提出，現在又改為「一部曲」，反映人大常委會自相矛盾，他認為北京做法反映中、短期內將國安視為最重要考慮，香港民意、國際社會觀感已不在北京考慮之內，同時也顯示北京對港仍不信任，即使港府、立法會已全面由北京掌控，但仍然將啟動政改權力收回中央手上。