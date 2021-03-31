北京發落下嘅新選舉委員會增至1,500人，當中特別開咗第五界別，有成110席係留畀全國性團體香港成員代表，估計都係全國婦聯、青聯等新紅人代表。而查實呢班新紅人，一向都喺港府有唔少公職，好似本身為全國青聯常委、中華出入口商會常務會董嘅蔡德昇，就獲任為公民教育委員會主席，接任卸任嘅律師會會長彭韻僖。

睇返吖，由2018年起加入委員會至今嘅蔡德昇，同時係基本法推廣督導委員會及優質教育基金督導委員會等委員，而公民教育委員會係負責喺學校以外，推動公民教育，「港版國安法」下角色加強，似乎蔡都幾受器重喎。

政府同時委任4名新委員，毫無懸念屬建制派，廣東青年總會常董何廸夫、基本法推廣督導委員會委員兼團結香港基金副總幹事李浩然，以及立法會主席梁君彥女兒、現年39歲嘅執業大律師梁蘊莊和「親中校長」浸信會呂明才小學榮休校長黃潔蓮，任期兩年。

至於獲政府感謝嘅彭韻僖，2009年已經加入呢個委員會，2015年擔任主席，雖然卸任，但同時又有新崗位。政府同日宣佈，委任彭韻僖為家庭議會主席，指佢對服務社會充滿熱誠及投入，而彭現時亦為多個諮詢組織委員，包括香港房屋委員會、廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會和紀律人員薪俸及服務條件常務委員會等。

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