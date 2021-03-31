北京一錘定音改寫香港選舉制度，各大民主派政黨如何在扭曲的政治環境下掙扎求存是一大課題。早前通過成立「內地及政制事務專責委員會」的民主黨，據聞有黨員質疑該委員會的作用。據知民主黨下月5日有黨內集思會，料會討論新政治環境下路向，料亦涉及有關委員會問題。

新選舉規定下，參選人要晉身議會，除了要先經由政府官員主導、警方國安處及國安委有份審查的資格審查委員會的關卡，亦要在選委會五大界別分別取得至少2個提名方可入閘，意味民主派往後或要依靠建制派的「祝福」才有參政空間。

而在重重關卡下，北京已連日向溫和民主派伸出橄欖枝。全國港澳研究會副會長劉兆佳今天也在電台節目指，香港的「忠誠反對派」在往日一直被「壓住」，聲言改變選舉制度後，有更多機會「上位」，認為日後的「忠誠反對派」會有新面孔，稱只要按照基本法和憲法活動，中央未必不接受。

在此新形勢下，民主黨副主席梁翊婷早前與中委蘇逸恆牽頭籌組「內地及政制事務專責委員會」，盼協助黨員認識國情，適時應對新的政治形勢，自然更惹關注。據了解，不少黨員對有關委員會的作用存疑，有中委形容，委員會現只在初步籌組階段，但已引起外界揣測是否向北京「跪低」、「示好」之感覺，委員會若要取得支持，先要解決「觀感」問題，否則只會淪為民主黨「最大的炸彈」。

民主黨主席羅健熙回應時稱，歡迎黨員對未來路線作出討論，亦歡迎小組委員在集思會提出意見，形容多討論是好事。

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