【本報訊】警方前年11月以串謀或唆使謀殺罪名拘控一名24歲女兼職侍應，指她是Telegram頻道「阿囝搵老豆老母」管理員之一，有份發佈多項訊息，煽動他人對政見不同人士起底和施襲，亦呼籲他人對政府、警方或相關機構縱火；就連管理員群組內並非由她發佈的部份涉案訊息，亦因她沒質疑或反對而成為罪證。本案是反送中抗爭以來首次有TG管理員因涉群組及頻道內他人言論而被起訴。被告原否認串謀煽惑他人縱火等五罪受審，她昨承認其中兩罪，還柙至4月20日候判。

現已26歲的被告許佩怡承認串謀煽惑他人縱火及串謀作出具煽動意圖的作為兩罪，控罪指被告於前年8月12日至11月28日犯案。至於串謀煽惑他人蓄意傷人、串謀煽惑他人刑事損壞，及煽惑他人刑事損壞三罪則存檔法庭，除非獲法庭批准，否則不得繼續檢控。

案情指警方經調查後，發現被告是TG頻道管理員，於是在前年11月28日以涉嫌串謀或唆使謀殺罪名拘捕她。「阿囝搵老豆老母」頻道被指鼓勵他人提供政見不同人士及組織的姓名、住址、親屬資料、社交媒體名稱及截圖等資料，並用hashtag編排它們以便搜尋。

控方：提「黑警」涉鼓勵犯法

案發期間，該頻道發佈了1,574名被起底人士資料，包括中港官員、特首、前特首、總裁判官、立法會主席及議員、現職警員及前警員、律政司人員、醫生及律師。

控方指該頻道發佈仇恨言論，指被起底人士與頻道政見不同，令閱讀者不滿他們，亦鼓勵他人犯法，涉及狗、雞、黑警、獨立、義士、勇武、反抗、發夢等字眼。頻道亦被指作出煽動性指控，指政府和警方違法執法、調查及處理被捕人士，令他人對政府、警方和其他人士及機構不滿，以鼓勵閱讀者針對支持中國和香港特區政府管治的被起底人士、政府、警方、相關人士或機構作違法行為，包括縱火、襲擊、損毀財物，及公開慫使他人不守法或不服從合法命令。頻道管理員會自行搜尋及查證資料。

控方列舉頻道多個涉案言詞，例如以「仆街支共政府」形容香港特區政府、引述新聞報道「放棄督察夢 警二代做勇武派」時，表揚有關人士，並指「做人做狗只係一線之間」、聲言不是「起底」而是幫助他人「尋親」、又謂「8.31前夕，港共政府瘋狂搜捕異見人士」、「本人將竭盡所能，揭開黑警猙獰的面具，法律不能解決，則由港人自行了斷」。

被告在父親陪同下六度進行警誡會面，表示是頻道管理員之一，她過濾別人提供的藍絲個人資料後，便在頻道發佈。被告亦承認曾發佈頻道其中一項訊息，當中「炸爆佢哋個電話」意指呼籲他人致電被起底者。她亦知道頻道中一些涉及製作汽油彈訊息的意思，但稱有關訊息並非由她發佈。

案件編號：DCCC177/20