【本報訊】本港累計13人接種武肺疫苗後死亡，其中11人接種科興疫苗。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視個案後，總結大部份個案均死於心血管病，會上審視最新的六宗死亡個案，初步結論為與疫苗接種沒有直接因果關係。另有一名55歲女子接種科興後中風離世，委員會認為該女子的死亡與疫苗接種的因果關係不一致。

專家委員會昨午開會，商討過去一周的嚴重異常事故報告，評估了13宗死亡個案的其中六宗，當中三宗涉及科興及兩宗涉及BioNTech疫苗的死亡個案，初步結論為與疫苗沒有直接因果關係，另有一宗則為與接種疫苗因果關係不一致。

第一宗個案為一名55歲女子，3月2日接種科興疫苗，3月5日急性中風，翌日死亡。全面解剖報告顯示死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，因此委員會按世衞算法流程，認為女子的死亡與接種的因果關係不一致。

多四人打科興入院

另外四宗個案分別涉及四名年齡介乎59至66歲的男子，初步解剖發現他們分別患有冠狀動脈病、破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓、高血壓冠狀動脈病、以及急性缺血性冠狀動脈病。至於最後一宗為因急性心肌梗塞死亡的個案，專家委員會同樣認為，其死亡與疫苗接種沒有直接的因果關係。

專家委員會指，截至3月28日，衞生署共接獲醫管局呈報13宗有關曾接種武肺疫苗人士死亡的個案，個案涉及九男四女，年齡介乎55至80歲，資料顯示大部份個案人士死於心血管病。另外，再多四人接種科興疫苗後入院，一人須留院。該名63歲女子前日於仁愛普通科門診診所接種第二劑科興疫苗後，出現敏感及高血壓。送往屯門醫院，情況穩定，須留院觀察。

截至昨日，再新增5,400人及9,700人接種第一及第二劑科興疫苗，累計455,900人已打第一針。