■中大政治與行政學系高級講師蔡子強預料有一批紅色精英會爭取立法會選委會議席。資料圖片
【本報訊】北京修改立法會選舉及組成方式，除了大削民主派在直選及功能組別力量，也透過新增40席選委議席、增商界（第三）中小企議席以及人大政協界別，令北京可更牢牢掌握立法會內逾大半選票。有分析認為，一批「紅色精英」勢爭選委會議席，強化北京對直接控制之餘，傳統建制及商界重要性將大減，或成北京「棄嬰」。
紅色精英強化北京控制
今次改動中，除絕大部份功能界別改成團體票，並增加40席選委議席，40席由選委會選舉的議員，參選人可為任何合資格選民，每名選委只可提名一名候選人。至於其他功能界別，今次增加商界（第三）及人大政協界別，特首林鄭月娥指這是來自香港中國企業協會的代表，又讚揚中資在香港商界的重要性，目前2,000多間上市公司，有一半為中資企業，市值佔比超過七成，更強調中資在香港參與不少慈善活動。
政界普遍相信，日後40席選委議席以至新增商界（第三）及人大政協界別議席，均會由中聯辦協調欽點人選，而政府議案要過半議員支持，議員議案更要直選、功能、選委會三個界別過半支持才通過，北京控制40席選委議席已可控制立會，變相傳統建制及商界在立會重要性大減。
中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，經改動後，料有一批紅色精英會爭取立法會選委會議席，而隨着地區選舉重要減少，相信以地區選舉為主的建制派力量，例如民建聯等，影響力及價值亦會大減，會否成為「棄嬰」仍是未知數。