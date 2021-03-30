【本報訊】北京修改立法會選舉及組成方式，除了大削民主派在直選及功能組別力量，也透過新增40席選委議席、增商界（第三）中小企議席以及人大政協界別，令北京可更牢牢掌握立法會內逾大半選票。有分析認為，一批「紅色精英」勢爭選委會議席，強化北京對直接控制之餘，傳統建制及商界重要性將大減，或成北京「棄嬰」。

紅色精英強化北京控制

今次改動中，除絕大部份功能界別改成團體票，並增加40席選委議席，40席由選委會選舉的議員，參選人可為任何合資格選民，每名選委只可提名一名候選人。至於其他功能界別，今次增加商界（第三）及人大政協界別，特首林鄭月娥指這是來自香港中國企業協會的代表，又讚揚中資在香港商界的重要性，目前2,000多間上市公司，有一半為中資企業，市值佔比超過七成，更強調中資在香港參與不少慈善活動。

政界普遍相信，日後40席選委議席以至新增商界（第三）及人大政協界別議席，均會由中聯辦協調欽點人選，而政府議案要過半議員支持，議員議案更要直選、功能、選委會三個界別過半支持才通過，北京控制40席選委議席已可控制立會，變相傳統建制及商界在立會重要性大減。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，經改動後，料有一批紅色精英會爭取立法會選委會議席，而隨着地區選舉重要減少，相信以地區選舉為主的建制派力量，例如民建聯等，影響力及價值亦會大減，會否成為「棄嬰」仍是未知數。