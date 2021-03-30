【本報訊】升中自行分配學位結果今日公佈，獲甄選的正取生將不能參加統一派位，若學生同獲直資及官津學位，須於4月12日或之前決定選取的中學。有小學校長指，若直資中學有文憑試以外的公開試選擇，對有意日後負笈海外的學生吸引力較大；另有校長分析，即使移民潮影響實際升中人數，惟第一組別學校學額未有增加，競爭將繼續激烈。

記者：羅惠儀

中西區11校網的香港潮商學校去年約半數學生在自行階段獲取錄。該校校長、中西區校長聯會主席詹漢銘指出，若同時獲直資與官津取錄屬「開心的煩惱」，建議家長取捨時考慮子女的個性及能力，更重要是升學出路，「直資的（升學）元素廣泛些，有國際預科文憑（IBDP）、亦有DSE，甚至有其他課程。如果家長一心一意安排子女出國，又會傾向IB。」

不應單憑學額供過於求進取

北角衞理小學校長黃侶詩稱，去年該校首度提前公佈自行階段正取生結果，不同成績組別學生獲取錄的比率甚高，其中第一成績組別學生獲張祝珊、嘉諾撒、庇理羅士、聖馬可等傳統名校取錄；至於同獲直資及官津學位的學生，不少獲傳統名校取錄後放棄直資，「過去一直是直資學校優先取錄學生，待統一派位後才知結果，家長要冒的風險、取捨高，現已收窄成二分一。」

詹漢銘指，在自行階段落選的學生毋須氣餒，畢竟統一派位佔七成學額，「這個階段（自行）不成功，不代表學生不能幹，因為此階段，學校怎樣也選一些在統一派位未必可以收到的學生。」校方會集中資源協助參與「大抽獎」的學生，去年該校的派位表現亦較過去理想。

移民退學潮或影響各區實際升中人數。詹續指中西區升中適齡學童較學額多100個，統一派位大有機會跟南區「借位」，因此家長「大抽獎」選校時不宜過於進取，「就算任何情況下，Band1學校必然多人揀。」

北角衞理小學屬東區14校網，校長黃侶詩表示，去年底估算該區中學學額供過於求，或多出約200個學額；英文中學學額約319個，較上一年度增加約20個；但她強調選校時不宜單憑此因素而變得進取，「也要視乎你想入的學校組別，那個組別學校的學額又是否增加？因為學額是包含Band1、2、3的學校。」