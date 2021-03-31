北京昨日正式通過閹割香港選舉制度方案，大幅修改多個民主派佔優的選委會界別的組成和選舉方法後，多個界別的民主派選委均表明不會再參選，亦有積極考慮參選的民主派人士相信，即使能夠入閘參選，「當選機會係零」。

原本在選委會佔有30席的高等教育界，昨日遭到政府直接取消，改為與佔有30席選委的教育界「合併」。教育界亦會取消個人票的選舉安排，改為由「團體」選出當中14席選委，餘下16席則由「當然選委」出任，令到該界別選民的選民基礎大減。據了解，2016年曾全取高等教育界30個選委議席的「高教界民主行動」，至今對再度參選表現冷淡，暫時未有成員表明有意再參選。

高教界呂秉權：唔值得再參加

2016年當選高教界選委的浸大新聞系高級講師呂秉權今日接受《蘋果》查詢時表示，政府不只壓縮民主派有優勢的選委界別議席，更將相關界內多個議席改由「當然選委」出任，不再交由界內選民直接選出，做法與政府過去將社會問題怪罪學界、醫護、社工和法律界的背景和說法十分脗合。他又指，在政府大幅改變香港選舉制度下，即使高等教育界未有被整治，他也未必打算再參選，「而家咁嘅情況，就更加覺得唔值得去參加，因為成個選舉已經完全變質。」

他又批評，選委會制度現時明顯出現倒退，多個泛民佔優的界別都面臨當局大舉壓縮，批評當局將「高等教育界」與「教育界」合併，以及將「衞生服務界」和「醫學界」合併的做法，毫無邏輯可言，質疑政府若要將同一類型的選委合併，就不會將建制派佔優的「旅遊界」和「酒店界」拆成各佔30席選委，亦不會將屬同類型的防火和滅罪委員會選委，拆成「港九」和「新界」兩個組別。

會計界譚香文：北京三重緊箍咒 仲有邊個夠膽選？

2016年當選會計界選委的譚香文接受《蘋果》查詢時亦稱，由於相信難在五大界別取得足夠提名，加上現時參選或要面對國安委員會審查，令人擔心隨時參選不成更反遭《國安法》檢控，「你（北京）三重嘅『緊箍咒』下，仲有邊個夠膽參選？」

她又指，會計界選委將由過去由個人票投票，改為15席由「團體」投票，以及15席由「國家財政部聘任的會計諮詢專家中提名」，「如果唔係由會計師逐個去投票，你（民主派）點會選到？唔好講笑啦！」

衞服界劉凱文：人生規劃只去到5月4日（初選案再報到）

2016年當選衞生服務界選委的護士劉凱文，因參加去年民主派衞生服務界初選，今年1月遭警方以違反《國安法》的顛覆國家政權罪拘捕，並在本月初獲准保釋，須於5月4日再到警署報到。

劉凱文今日接受《蘋果》查詢時表示，目前沒打算再參選選委，坦言：「5月4號之後嘅嘢，我而家都決定唔到，我嘅人生規劃只係去到5月4日。」他又認為，政府今次將醫學界和衞生服務界合併存在極大問題，指出兩者屬於完全不同的專業，選民基礎和對業界看法亦完全不同。

社福界簡浩明：即使能入閘 零機會當選

2016年當選社福界選委的簡浩明接受《蘋果》查詢時表示，不論選委會組成變得如何，仍會積極考慮再度參選，希望藉此了解未來還是否有空間發聲，但相信社福界現時取消個人票，只改由團體和法定機構、諮詢組織及相關團體負責人選出選委的情況下，即使能入閘參選，「我覺得當選機會係零」。

記者 林俊謙

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