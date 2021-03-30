【藏電筒案】

【本報訊】去年2月網上有人發起「毋忘7.21八區和你Lunch」，一名西九文化區舞台設計實習生被搜出攜有一支壞了的17吋長電筒，因而被拘控。案件昨開審，被告辯稱電筒用於舞台照明，攜帶是有工作需要，他當時僅到場參加抗疫集會，聯署邀請美國專家協助香港抗疫，到場才知有「和你Lunch」活動進行。控方外聘大律師陳文慧質疑：「點解要搵美國幫手抗疫？全世界最渣係佢！佢好叻咩？」

官質疑與案件關連

被告江祈璋（26歲）報稱舞台設計師，否認一項管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪。去年2月21日案發後，警方在其背囊搜出帽、黑色外套、電筒、美國國旗及伸縮棒。拘捕被告的警員昨供稱，即場檢查電筒但發現電線斷掉，未能亮着。

被告出庭自辯稱在西九文化區負責舞台燈光及音響支援，案發當日他與數名朋友到九龍灣參與抗疫集會，到場後才知現場舉行「和你Lunch」活動。他被截停後向警方解釋電筒是舞台照明用，攜帶是因隨時可能「返公司做嘢」。

控方由曾被指質疑在facebook虛報英國律師身份的大律師陳文慧代表，陳盤問被告：「點解要搵美國幫手抗疫？最渣係佢全世界！」裁判官問陳，這問題與案件有甚麼關連性，陳再問被告為何找美國幫忙，被告則指疫情初期覺得外國專家可幫忙。

另外，陳質疑被告僱主不可能不提供電筒，惟被告回應稱公司當時確無提供，且電筒便宜，他又怕若問公司索取，行政上會有麻煩，故自備。陳突然直斥被告：「講大話！實習生！Intern！」陳指被告管有電筒是為參加「和你Lunch」時可以打人。結案陳詞時，陳指黑暴遊行會揮動美國國旗，被告衣物是典型黑暴裝束，「由頭黑到落尾」。辯方立即問：「典型黑暴，佢點答？」案件下月22日裁決。

案件編號：KTCC1443/20