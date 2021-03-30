【藏雷射筆案】

【本報訊】網民前年11月連日發起「全港三罷」行動，示威者在各區聚集及堵路，其間多人被捕。一名中年廚師被指當晚在荃灣堵路及藏有雷射筆，案件昨開審時，辯方透露被告遭制服並帶上警車時血流披面，頭頂有傷勢，質疑他曾遭警員棍打；惟負責拘捕的警員否認，稱被告逃跑時曾「面向地」絆倒和掙扎。

49歲被告甄偉安被控在公眾地方造成阻礙及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，指他於前年11月12日在荃灣沙咀道239號外的公眾地方，與其他人設置路障阻礙車輛通過，並且管有雷射筆。

追截及拘捕被告的警員20188王栢軒供稱，當晚近9時他乘警車到荃灣巡邏，在大河道下車至轉出沙咀道時，看到有約50名黑衫人士在沙咀道往葵涌的兩條行車線上聚集，使車輛無法通行。

醫療報告指有棍狀瘀傷

王續供稱，他看見被告站在人群最前排位置，對方看見他後即轉身逃去，他於是追截，約10秒後被告自行絆倒在地。由於現場環境混亂，他制服被告後帶對方上警車搜身，在被告褲袋搜出三支雷射筆。

辯方呈上醫療報告，指被告上警車時頭頂受傷及血流披面，右肩背亦有棍狀的紅腫瘀傷，質疑警員及同袍制服時曾棍打被告。

王否認指控，不清楚被告頭頂傷勢是否絆倒時弄到，但確定他並無如「倒豎葱」般絆倒，又說傷勢可能是掙扎時造成。

裁判官黃士翔裁定案件表證成立，押後至4月21日裁決。

案件編號：WKCC1102/20