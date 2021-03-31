5歲女童疑遭虐待致死案，生父及繼母被控謀殺罪。控辯雙方早前舉證完畢，今於高等法院結案陳詞。辯方下午陳詞指，中五學歷的親父不知道未能及時帶女童求醫會導致她患上敗血症死亡，強調本案只是因一家性格不合而造成的悲劇，直言大眾文化總愛將繼母描繪成邪惡的化身，但大狀強調無人本性邪惡，繼母始終愛著兩童，只是不懂得如何當一個好母親。

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及男童Y的親父及繼母均否認謀殺Z。第三被告為繼母母親，她否認虐待X及Z。女童Y則為繼母的親生女。

代表親父的大律師吳政煌陳詞指，案中親父及繼母承認誤殺罪，而所有證據顯示二人只是誤殺女童。吳指當涉案一家遷至新居前，親父曾帶X、Y、Z到單位視察；及至搬到新居後，全家需依賴親父的微薄薪酬過活，親父亦為家人舒適的未來而奮鬥，惟事情發展卻未如人意。

控方形容兩被告折磨兩童，但吳指出二人的行為只是懲罰兩童不聽話，並非折磨。而幼稚園老師亦供稱Z性格強硬。Z又經常與繼母對抗及無視對方，繼母才會因而懲罰Z。

至於親父，工作時得悉妻子對兩童感到憤怒，會安撫對方等他回家後才處理。辯方承認親父以錯誤方式管教兩童，但他原意是好的。

辯方指親父僅得中五學歷 不明未及時帶女兒求醫的後果

辯方指本案重點在於X及Z在同一時段、以同樣方式被對待，X卻沒有離世。吳反問，一個中五學歷的普通人，怎會曉得由於他未能及時帶Z求醫，會導致她的免疫系統受損，因而細菌入血並患上敗血症致死。吳強調被告承認殘酷對待兩童，亦願接受刑責。

吳總結指，本案只是因家人之間性格不合而造成的悲劇，而成人與小童之間的僵持，最終由Z死前的一句遺言「媽咪，我好驚呀」戛然而終。

代表繼母的大律師羅志霖陳詞則指，繼母的角色總是難做，需要應付繁重的工作，又難以管教兩童，卻要日復一日面對上述困難。繼母想過自殺，但又捨不得遺下母親及女兒。她看見Z經常「搣焦」，才會綁著Z。雖然她沒有帶Z求醫，但她每天均會替Z洗傷口，並在Z危殆時為其進行心肺復穌。

羅認為，若繼母完全不在意Z，大可讓她就此離去。羅反問陪審員，若繼母不愛Z，為何會為Z付出，「難道繼母的行為只是出於純粹的憎恨嗎？」羅總結指，大眾文化總將繼母描繪成邪惡的化身，但無人本性邪惡。繼母愛著X及Z，只是不懂得如何當一名好母親。聆訊明續。

【案件編號：HCCC28/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！