海關二級會計主任自言受工作壓力影響，在海關大樓茶水間蹲下偷拍女同事裙底照，遭另一同事當場揭發報警。他早前承認遊蕩導致他人擔心罪，東區法院主任裁判官羅德泉今判被告接受一年感化，其間須參與社區服務及接受心理治療。

被告陳毅進（27歲）早前承認於去年9月15日在渣華道海關大樓29樓茶水間遊蕩，導致一名陳姓女子合理地擔心本身安全或利益。辯方早前求情指被告已深感後悔，自認對犯案責無旁貸，事源於對異性欠缺了解，不明白尊重別人需要保持距離。

案情指，陳姓女事主當日在茶水間洗杯，另一同事經過，看見被告蹲在陳的身後並用手機拍照，於是上前與被告對質。被告承認犯事並懇求對方給予機會，又將手機內的相片删除。其後他再寫信給女事主表達悔意，承諾不再重犯，並要求她不作追究。有人將事件向上司透露，經商談後女事主決定報警。被告其後在寓所內被捕，承認犯案。

【案件編號：ESCC481/21】

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