5歲女童疑遭虐待致死案，生父及繼母二人被控謀殺罪。控辯雙方早前舉證完畢，今於高等法院結案陳詞。控方陳詞指，生父與繼母於案發期間持續虐待及疏忽照顧女童，導致女童免疫系統受損，繼而受細菌感染，患上敗血症致死。而被控四項虐兒罪的繼母母親，控方認為她明明可阻止女兒及女婿打女童，卻選擇袖手旁觀，沒有防止女童離世。

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及男童Y的親父及繼母為本案首被告及次被告，二人均否認謀殺Z。第三被告為繼母母親，她否認虐待X及Z。至於女童Y則是涉案繼母的親生女。

控方結案陳詞指，繼母及親父於案發期間一連串的行為，包括持續虐待及疏忽照顧Z，最終導致Z死亡。根據專家證人何栢良及關日華的證供，胸腺為重要免疫系統器官之一，正常孩童的胸腺重量應為20至40克，但Z的胸腺卻只得5克，故此Z的免疫系統減弱，導致沙門氏菌入血，終患上敗血症而死。

控方強調，除了繼母及親父兩名被告的虐待行為，根本沒有其他可能導致Z的免疫系統受損。若繼母和親父及時帶Z求醫，Z便不會死。控方重申，兩人有意圖導致Z身體嚴重受傷，陪審員可審視三方面的證供，包括二人的短訊、X及Y的證供，以及Z身上的傷勢。

繼母母親本可阻止女兒女婿施虐卻選擇袖手旁觀

控方續指，繼母及親父曾三度連續數日讓Z挨餓，其間更綑綁及打她。控方強調，Z只是一名年僅5歲的小孩而非成年人，卻連續數日捱餓。Y亦供稱，父母與Z玩「飛高高」時，將Z的頭部撞向天花板，並發出「碰碰碰」的聲音。法醫郭嘉琪的證供支持Y的說法，指Z的顱骨佈滿瘀傷及擦傷，且傷勢是在死前一兩日造成。

控方又指出，繼母曾於微信表示Z「腫晒啦塊面，我咁帶佢出去會死梗」，繼母密友更回覆「我有時都驚得你同佢嘅時候會打死佢」。Y供稱父母「隔日打」Z及X，又指二人與兩童「飛高高」及「扮超人」時，享受懲罰兩童。即使Z表示「唔好」及「好驚」，但兩被告仍然以不同方式懲罰Z。

雖然繼母自稱患有抑鬱症，但控方證人精神科醫生廖清蓉表示，抑鬱症患者應在各範疇失去判斷力；惟控方指出繼母被捕後，立即否認曾打Z，更推卸指是丈夫造成的，顯然並未失去判斷力。

至於第三被告的虐兒罪，Y供稱曾親眼看見外婆以藤條打X及Z的臀部。辯方指Y根本不是親眼看見此事，但Y否認，並能仔細講出Z及X被打的部位。第三被告亦嚴重疏忽照顧兩童。當兩童於舊居被懲罰時，首被告的胞弟會出手阻止。第三被告明明可阻止女兒及女婿體罰兩童，卻選擇袖手旁觀。

【案件編號：HCCC28/20】

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