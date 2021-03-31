前年反修例運動期間，民陣發起8月18日維園「流水式集會」。李柱銘與黎智英等九名泛民主派人士被控當日組織及參與未經批准遊行，案件上月開審。區域法院法官胡雅文將於明早10時30分在西九龍裁判法院宣讀裁決。案件矚目之處，包括縱橫法律界和政界半世紀的資深大律師李柱銘及大狀吳靄儀首度成為被告。審訊結果亦對日後行使集會自由有深遠影響。

被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘與區諾軒。各人共同被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪，其中梁耀忠承認明知而參與未經批准集結罪，另面對的組織未經批准集結罪則留在法庭檔案，不予起訴。至於區諾軒則承認兩罪。兩人將於明天透過大狀進行求情。

控方案情指，民間人權陣線原擬在維園舉行集會，並由維園遊行至中環及在遮打道集會。警方只對維園集會發出不反對通知書，惟反對後兩者。民陣上訴，遭公眾集會及遊行上訴委員會駁回。

控方續指，各被告明知如此，仍以「流水式集會」為掩飾，在8月18日當天帶領市民沿原定路線遊行至中環，在隊頭拉橫額和叫口號，以「煞停警黑亂港，落實五大訴求」為主題，交通嚴重受阻。

辯方則質疑《公安條例》對未經批准的和平集會遊行設立罪行，是過度限制集會和表達自由，最高判監5年的罰則亦過重。

辯方亦質疑民陣事前已公佈集會的「流水式」疏散安排，明言會找議員帶領集會市民離開，表明不是遊行，當日市民僅屬疏散，沒有示威目的，並指按《公安條例》規定，警方有責任確保集會由始到終符合公眾秩序和安全。惟警方當日毫無作為，而當警方偏離職責時，主辦單位有必要採取行動。

本案為區域法院案件，主審法官胡雅文早前曾處理反修例示威案件，包括6.12暴動案。胡雅文亦是國安法指定法官。

港府早前委聘英國御用大律師David Perry擔任本案主控，惟在英國引起反響後，律政司指David Perry受壓下決定不來港，港府改聘資深大律師余若海領軍。而代表壹傳媒創辦人黎智英的余若薇則在開審前因要接受隔離檢疫，案件審訊前段一度未能代表黎出庭。

【案件編號：DCCC536/20】

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