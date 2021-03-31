武漢肺炎疫情持續逾年，政府下令關閉多個賭博場所，致網上賭博乘機擴張。明愛展晴中心於2020年2月至今年2月，共收到330宗求助賭徒個宗，當中62人涉及參與網上賭博，佔整體人數18.8%，比重是自2012年來最高。中心指，現時不少賭博網站營運迎合潮流，以吸引年青人賭博，更有網上外圍賭博以「篤手指」形式經營，即「先賭博，後付款」，令沒有正式收入的年青人及大學生亦可下注，變相「先賭未來錢」。

世界各地均有研究顯示，在疫情下網上賭博的情況明顯上升。明愛展晴中心由去年2月至今年2月，接獲62宗曾參與網上賭博的求助個案，當中9成以上均為男性，近6成人單身，教育程度絕大部份分別為中學及大學或以上，以19至25歲及30至39歲的組群為主，共佔62.9％。求助個案中，逾6成人自16至20歲起開始賭博，有近3成人欠債超過60萬元，其次是欠債20至30萬元，佔12.9%。

明愛展晴中心戒賭輔導員王頌然指，網上賭博日漸普及，不但可隱去身份，隨時隨地都可以投注，更無需使用現金，以借錢或信用卡下注，變相「畀人一啲好容易贏錢嘅錯覺」，令賭徒欠債問題更嚴重。他又指，近年賭博網站種類發展多元化，網站設計精美、具視覺剌激，部份更提供各大電競遊戲的賭博，吸引年青人參與。

「篤手指」式經營網上外圍賭博增

王頌然續說，近年以「篤手指」形式經營的網上外圍賭博亦增多，令不少未有正式收入的年青人及大學生，在缺乏金錢的情況下亦可下注，形成「先賭未來錢」現象。他強調，在香港參與境外賭博網站屬違法行為，更很容易會帶來嚴重債務問題及負面影響。

今年30歲的賭博過來人阿強，由18歲起開始賭博，至今已「爆煲」兩次，最高峰曾一次賭輸70萬，及後無力償還，有收數公司上門「追數」，家人因此受波及後搬離。阿強指，因賭博欠債纍纍後，與家人關係變差，但幸好「佢哋冇放棄我」，過去更曾替他償還60萬欠債。

前賭仔自述WFH加劇沉迷賭博

阿強指，最早於2017年接觸「篤手指」賭博網站，當年種類未有今日般琳瑯滿目，但自疫情下留家工作、足不出戶，多了時間接觸網上資訊後，有關網站的網上宣傳越來越多，「你諗到嘅嘢都可以去賭」。他續指，在網上賭博除比傳統更方便外，種類亦很多元化，「24小時、唔同方法任何方式都可以入錢去賭，足籃24小時都有全世界唔同賽事去賭」，變相令人更容易失足沉迷賭博。

明愛展晴中心呼籲，受賭博困擾的人士應及早求助，亦建議警方加強打擊網上非法賭博，並與戒賭中心設立轉介機制，以轉介涉事者到中心接受輔導。中心又指出，非法賭博近期在網上大幅加強宣傳，建議社交媒體應主動刪除有關貼文。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！