【本報訊】沙田醫院及白普理寧養中心前護理總經理涉嫌在處理採購時，未有向醫管局申報涉及的貿易公司由跟她關係熟稔、經常同遊的中學同學所擁有，兩人甚至擁有聯名銀行戶口，醫管局最終向該公司採購總值約307萬元貨品。前總經理被控公職人員行為失當，法官指，由於在大部份採購交易中，均未能證明被告有推薦角色，裁定她罪脫，但斥被告明知而不申報利益，遭起訴是咎由自取，同時批評醫管局在批准虛假採購申報時猶如「橡皮圖章」。

區域法院暫委法官黃雅茵昨裁決指，被告徐若萍（63歲；圖）身為高層，應深明私交好友之定義，被告與涉案「波波公司」唯一東主錢佩玲關係密切，理應知道須申報利益。

官斥醫管局如橡皮圖章

惟涉案17次採購中，有15次均未能證明被告屬推薦者角色，另外兩次雖涉虛假申報，但醫管局採購時有如橡皮圖章，因「波波公司」屬唯一報價者。黃官指案件嚴重性不至於要刑事檢控，裁定被告脫罪，但斥責她遭起訴屬咎由自取。

控方開案時透露，波波公司東主與被告持續多年有財務往來，甚至開立聯名戶口。被告2012年指派下屬為醫管局採購腳跟承托墊，其後向尚未成為醫管局認可供應商的波波公司獲取報價。被告2013至2017年再參與16項採購工作，波波公司於其中10次成為唯一提供報價的公司。被告曾11次建議向波波採購貨品，惟從未申報利益。

控罪指被告在2012年10月至翌年2月，在執行公職過程中或在與該公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為。

案件編號：DCCC468/20