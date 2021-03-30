美國白宮前國家安全副顧問博明，最近在《華爾街日報》揭示了習近平一個「秘密講話」中的一段：「資本主義必將消亡而社會主義必將獲勝，是社會主義發展的必然趨勢。但是這條路是曲折的，資本主義的最終滅亡和社會主義的最終勝利需要漫長的歷史過程才能完成。」

這段講話被視為是習近平隱藏了六年的秘密，有言過其實之嫌。這是2013年1月習近平在「新進中央委員會的委員、候補委員學習貫徹黨的十八大精神研討班」上的講話，新華社只發了消息，沒有報道具體內容，稱為「秘密講話」有其道理。但博明所引的內容對中共黨員來說，不但不是秘密，而且是「四個自信」必須堅定的信念，講話的主要內容早已流出，包括「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期」（簡稱「兩個三十年互不否定」）。當年4月下達的中辦九號文件——《關於當前意識形態領域情況的通報》的核心內容，全部包含在這個講話裏，七條都是習的主張，是習確定了中美之間是制度和價值觀之爭，九號文件至今仍是習近平治國理政最高綱領。

去年中共十九屆五中全會，習近平對世界形勢作了「東升西降」、「當今世界最大的亂源在美國」、「美國是我國發展和安全最大的威脅」的判斷。這是在特朗普公開打貿易戰、香港反送中被殘暴鎮壓、港區國安法出台、美國疫情世界第一的情況下，特朗普政府不斷出台多項政治、經濟政策與中國脫鈎，造成中國經濟不斷下滑、國內民怨高漲，習近平的判斷。認為習近平「資本主義必將消亡而社會主義必將獲勝」是個隱藏了六年的秘密，那是對習近平認知的誤判。

美國對中共認知的錯誤，可以追到鄧小平時代。鄧小平一直用「四項基本原則」阻撓中國的政治體制改革，六四屠城是他阻撓中國民主化的極端手段，其後還不忘用中國龐大的市場引誘美國，致使老布殊、克林頓、小布殊、奧巴馬一路盲人騎瞎馬，給中共最惠國待遇，讓中共加入WTO，讓中概股在美國上市，讓中共媒體和孔子學院利用言論自由在美國大行其道，讓中共利用留學生和千人計劃竊取美國高科技和軍事機密。中共這隻餓虎、瘦虎，被養成飽虎、惡虎。

特規拜隨 外企難對中共下跪

1980年代，中共將軍劉亞洲說：「一球兩制，中國一半，美國一半。」還挺嚇人的。到了習近平時代，金燦榮說：「我們這一代跟美國取得平等地位，下一代的任務就把美國也管起來。」反倒贏得網絡一片歡呼。2020年美國大選開始不久，中共的智囊學者、中國人民大學國際關係學院副院長翟東升在公開影片中說，在特朗普政府前的20多年間中美之間各種問題都能搞得定，「就是因為咱們上邊有人」。

今年1月11日，時任國務卿蓬佩奧訪問美國之音總部時說，中國是對西方價值觀的獨特威脅；對華政策是美國兩黨的共識；中國在新冠病毒大流行中給全球帶來挑戰。而博明更是把美中鬥爭的緊迫性提前到2025，他說：「如果接下來的四年我們沒能設定正確的條件，我們可能輸掉比賽。」

拜登在他就職後姍姍來遲的首次記者會上，評估美中競爭是21世紀民主與專制的較量，說明對待習近平領導的中國，他只能「特規拜隨」。華爾街、在華的跨國企業本來都是中共眼中的「自己人」，但「不用新疆棉」的跨國企業在中共逼迫選邊戰中，幾乎沒有下跪的，而是聽從了拜登履行的企業問責法，因為全球的利潤高於中國利潤。

中國央視雖有「觸碰中國底線，談不上耐克，而是必被攻克」的鼓譟，與2008、2010、2011抵制家樂福、抵制日貨、砸日本車相比，這場抵制運動已不可同日而語。只有代言的演藝明星出頭。體育明星都稍後，因為耐克是中國籃協、足協最大金主，提供資金高達幾十億美金。老百姓除了網絡上罵罵街，最激烈的帖子是把拜登上飛機跌跤的影片配上國貨老年健步鞋的廣告。不用說H&M打折，Nike 35萬雙新款波鞋都被掃蕩一空了。中國老百姓當然用「質優」來選邊。

呂月

中國資深傳媒人