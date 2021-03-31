新任廣播處長李百全上任一個月，已多次出手整頓港台，抽起多個節目，今天李百全「再下一城」。《蘋果》獲悉，港台高層今日（31日）下令，電台部須暫停將所有作品送去參賽，當中包括新聞部，原因是「管理層需檢視機制」。假如早前已提交作品參賽者，須主動去信主辦單位要求退賽，賽事包括所有本地及國際比賽，如本地的消費權益新聞獎、美國國際電影及電視節等。

消息指將來參賽要經廣播處長批准

有港台中人透露，港台管理層今日下令，電台部須暫停將作品送交參賽，包括新聞部的作品，原因僅指是「管理層要檢視機制」，惟未有透露當中牽涉甚麼機制。至於已送交參賽的作品，員工需主動去信主辦單位，要求退賽。此規定適用於所有本地及國際比賽，包括本地的消費權益新聞獎、美國國際電影及電視節等。

消息亦指，假如將來員工希望參加任何比賽，亦必先經廣播處長批准。

至於電視部，有港台人指，電視部一向踴躍參賽，「而家唔知係咪要叫我哋退賽」，暫未叫到管理層的指令。

港台稱檢討「過渡期」內不參賽 未提為期多久

港台回覆承認事件，指因港台檢討報告指出，港台在不同範疇包括機構管治均有可改善之處，港台現正就各方面的運作進行檢討，包括檢討提名電視及電台節目參與本地、內地及國際獎項的機制。在這過渡期間，港台不會參與任何獎項的遴選，亦會退出已參選的獎項提名。然而，當中未有提及過渡期需時多久，亦未有正面回應員工將來可否再次參賽。

過往屢獲獎 包括反修例新疆再教育營題材節目

港台節目一向在不同新聞比賽中囊括多個獎項，以去年第24屆人權新聞獎為例，港台在多個組別獲得6大獎項，包括拍攝關於反修例期間理大示威的《出理大記》獲得「電台廣播和錄音組別」大獎；有關新疆再教育營的《羈押新疆再教育營 事主談及被虐經歷》亦獲得優異獎。電視部的《鏗鏘集：反修例運動系列》亦獲得「紀錄片（中文）組別大獎」。

早前由涉因製作鏗鏘集《721誰主真相》時查冊被警方拘捕的蔡玉玲，所製作的《721元朗黑夜》，亦獲得「2020年紐約電視電影節」最佳新聞紀錄片優異獎，可謂揚威國際。

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