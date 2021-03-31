前特首梁振英有份成立的「803基金」去年申請司法覆核，挑戰屋宇署不對前立法會議員毛孟靜住宅僭建執法，高等法院今進行覆核許可申請聆訊。803基金指案件涉及公眾利益，惟律政司質疑基金的業務性質與本案牽涉的僭建問題無關，案件亦非廣泛影響公眾，基金沒有資格興訟。法官押後頒佈判詞，以決定是否受理本案。

法官周家明今表示，主要希望聽取「803基金」有否資格申請覆核的陳詞。代表基金的資深大律師藍德業指，僭建執法問題有廣泛影響，政府判斷本案僭建物性質時，犯上法律錯誤，未有正確跟從政策，本案影響政府如何界定「須予以取締僭建物」，牽涉重大公眾利益。

藍德業又指，政府誤解《建築物條例》第41(3)條界定的豁免規管建築物，過闊地詮釋何謂「建築物內的建築工程」，本案的僭建物構成外牆一部份，不應獲豁免。

政府質疑803基金主要「業務」是懸紅 與僭建執法政策無關

政府一方質疑本案有其他更具資格的覆核人士，例如毛孟靜所住樓宇的其他住戶，但至今沒人興訟。藍德業回應說，證據顯示鄰居也有僭建，多年來政府沒執法取締，他們可能出於私利而不投訴毛孟靜。

法官關注，如果有人成立公司就可向法庭投訴僭建，法庭恐會被司法覆核淹沒。藍德業指，毛孟靜是知名人士與前立法會議員，其個案受公眾關注，倘若如此明顯的僭建也毋須處理，會損害制度的公信力。

政府又質疑，「803基金」的主要「業務」是懸紅徵求前年社會動盪疑犯的資料，與僭建執法政策無關，在相關範疇沒有本地或國際聲譽，也欠缺專業知識。藍德業則謂，基金由前特首梁振英和立法會議員成立，宗旨是維護法治和秩序，前年自然特別關注社會動亂，政府也沒有指控基金在本案興訟是多管閒事或立心不良。

基金一方指梁振英身為測量師 具備僭建相關專業知識

至於專業知識方面，藍德業指梁振英本身是測量師。律政司代表則回應說，以他所知梁是估價測量師，不是建築測量師，而本案所需知識應是工程範疇。

律政司的代表陳詞說，803基金成員在本案沒有直接利益，不會單單因寫信向當局投訴就變成有利益，而本案不像一地兩檢或蒙面法覆核案一樣廣泛影響公眾，只關乎個人物業，不會因毛孟靜是公眾人物便對法治有重要影響，故基金沒有足夠資格興訟。

律政司又指，毛孟靜的僭建影響自然光和通風，因此被視為僭建，而且亦屬非法更改停車場用途；只是由於不影響樓宇結構，不危害生命或滋擾環境，因此不屬優先處理的「須予以取締建築物」。

對於基金一方強調毛是知名人物，律政司指政府有因應公眾關注而優先視察毛的住所，但執法仍要按政策分先後，對於所有人均一視同仁。

法官問，政府是否沒有決定永遠不執法，只是稱毛孟靜的僭建不屬優先處理目標，時機未到而已。律政司指法官所言絕對正確，並謂由於僭建太多，政府會按風險處理，但不是容忍，事實上政府有視察毛孟靜住所和向毛發信，不是袖手旁觀。

【案件編號：HCAL2215/20】

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