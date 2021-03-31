運房局去年4月成立掌房租務管制研究工作小組，小組早前完成研究，今日正式將過百頁報告交予政府，小組主席梁永祥下午舉行記者會介紹報告，建議推行「2+2」的標準租約，租金加幅亦設上限。

報告指出，小組調查15年樓齡或以上的私人樓宇，估計去年有2.99萬個單有設有劏房，涉及10萬間劏房，即平均每個單位有3.38間劏房，住有22.6萬人，其月租中位數為4,800元，每平方米租金中位數為417元。

建議規管限於自佔用途的劏房住宅租賃

小組認為，政府應對劏房實施適當租務管制，並建議立法制定措施。小組稱留意到除住宅、工商大廈的劏房、天台屋等之外，亦有意見指規管應包括工廈劏房等，故小組建議規管範圍應限於作自佔用途的劏房住宅租賃，並盡可能覆蓋各類型劏房。

「2+2」租約 2年後加租不可高於15%

小組建議應業主與租客應制定有強制性條款的標準租約，受規管租期為2年，租期內租金不得上調，只有租客有權給業主一個月通知期而於首12個月過後終止租約。

小組亦建議，在首2年租期後，租客有權續租一次，即享有為期4年保障。業主在首2年租約後有權調整租金，但設上限，加幅不得超越差估署發佈的私人住宅租金指數於相關期間的百分比改變，或15%，以較低者為準。若差估署指數為負數，業主則需要下調租金。

若無獨立電水錶 業主須提供帳單不可收超越單上費用

另外，租客須向業主支付租金、按金，及攤分公用設施費用，若劏房不設獨立電錶或水錶，業主須向租客提供帳單，而租客需付的水電費總和不得超越帳單所列費用，項目亦涵蓋煤氣、無線網絡等服務。小組亦要求業主在簽訂租約後，於28日內將書面租約交予租客。

暫不規管劏房起始租金

至於有意見要求小組規管起始租金，小組認為制定既客觀且易於施行的機制，以公平地決定業主可收取的最高起始租金並不可行，現時不會作出相關規管。小組亦建議設劏房租金資訊平台供業主和租客參考。

為收阻嚇作用，小組建議若業主要求租客支付不屬於租金、按金、經業主攤分的公用設施費用，或因違約而產生的款項，或業主收付高於帳單所列的公用設施費用，業主即屬犯罪，可處以懲罰，在《業主與租客(綜合)條例》下適用於住宅租賃的現行罪行和罰則，亦應適用於受規管租賃。

最近5年私人住宅租金指數

年份／指數／與兩年前相比升跌

2020（臨時數字）／180.3／-6.6%

2019／194.4／6.5%

2018／193.0／14.7%

2017／182.6／5.7%

2016／168.2／5.5%

註：租金加幅不得超越私人住宅租金指數的百分比改變，或15%，以較低者為準

資料來源：差餉署

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