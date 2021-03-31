發展棕地屬土地供應專責小組建議的其中一個短中期土地供應選項目。發展局公佈第二階段棕地檢討，披露在今次檢視的290公頃棕地中，物色到4組用地、涉及31公頃範圍可研究作公營房屋發展，4幅用地分別位於上水及元朗，預料合共可提供一萬個公營房屋單位。不過31公頃範圍內只涉及11公頃棕地，即僅佔研究範圍290公頃的3.8%。

發展局2019年底公佈棕地研究報告，指在新界識別出合共1,414公頃有作業營運的棕地及165公頃已停止運作棕地作研究，規劃署去年完成檢視首階段160公頃棕地研究，物色8組棕地群研究作房屋發展，料可建成2萬個單位，但當中只涉及發展36公頃棕地。

規劃署其後進一步檢視另外290公頃棕地，今日公佈結果，指進一步物色4組棕地群，涉及31公頃研究範圍，預料可建成一萬個公營房屋單位。不過，4組棕地群只涉及發展11公頃棕地，即佔290公頃研究範圍的3.8%。

當局指，該4組棕地群中，1幅位於上水，3幅位於元朗，最大一幅位於元朗沙江圍北，在天影路以西，研究範圍達16公頃，涉及5公頃棕地，現時屬綠化地帶及休憩用地。另外2幅元朗用地，1幅位於屏葵路近屏柏里，研究範圍達5公頃，涉及2公頃棕地，屬住宅及休憩用地等；另一幅位於錦河路、八鄉路以南，研究範圍為6公頃、涉2公頃棕地，亦屬農地及綠化地帶。至於上水一幅位於華山、梧桐河以北，研究範圍達4公頃，涉及棕地僅2公頃，屬農地及綠化地帶。

土拓署第二季起研是否可行

當局稱，該31公頃用地，現階段粗略預計可在短、中期內提供超過一萬個公營房屋單位。土木工程拓展署的目標在今年第二季起，陸續就該4組棕地群展開工程可行性研究，以確定發展參數。當局稱，現階段期望在大約或少於6年內將「生地」變「熟地」，即完成工程可行性研究、改劃、詳細設計、收地及平整工程等，以將地盤交付相關機構興建公營房屋。

另外，當局亦稱在第二階段檢視的290公頃棕地中，62公頃已經或將會涵蓋於其他研究、正在規劃中的項目或已規劃作發展用途的地帶內，當中包括約12公頃已被納入新田／落馬洲發展樞紐研究的經修訂範圍，該規劃中的新發展區預計可提供31,000個房屋單位；約18公頃將會被納入牛潭尾地區的土地用途檢討研究，以釋放擬建的北環線將會帶來的發展機遇；約32公頃屬已規劃作不同發展用途的地帶內。

當局粗略估計，假設整個牛潭尾地區會用作房屋發展，該處18公頃零散棕地日後會帶來超過6,000個公私營房屋單位供應。

計及上述檢視建議及其他已公佈並正在進行的發展棕地工作，當局稱，共有超過860公頃棕地可陸續發展作房屋及其他土地用途，佔新界棕地整體面積的54%以上，但此總數尚未計算擬議北環線牛潭尾車站周邊地區的18公頃零散棕地。

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