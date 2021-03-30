【本報訊】因應本港地盤曾出現群組爆發，金門建築去年底在工地引入「G-eye」流動監察系統，方便工程人員可即時監控工地情況，確保工人有穿着合適防護裝備。金門承認工人接種疫苗的比例不高，該公司大約每10名工人僅一人接種，但相信政府稍後推出接種疫苗後可豁免檢測安排，有助提高接種率。

VR培訓 減聚集播毒風險

金門綜合數據科技高級經理鄺偉倫稱，系統有人工智能技術，自動偵測危險行為，如有人進入危險地帶或沒有穿着適合防護裝備，系統會即時作出警示。該儀器成本約20,000元，現於一個住宅項目中試行，若效果好會推廣至其他工地。被問到會否涉及私隱問題，他稱監察器主要保障工地安全，收集到的數據有既定程序處理。

該公司新購入17套360 VR培訓工具箱，每套費用15,000元，讓工友在疫情下亦可模擬在工地進行工地安全訓練，取代部份在工地的實際訓練，減低病毒傳播機會。疫情下不少安全訓練改為網上舉行，部份工友可透過VR培訓工具箱進行小組訓練。

金門總裁何安誠稱，疫情下令工程進度受影響，工程成本亦有所增加，如工人每兩星期一次進行檢測，每人至少涉及數小時的檢測時間，亦加重了工程成本，工地內的高危地方亦加強監管，如更衣室已改為獨立間隔設計，抽煙地方每次亦只容一人使用，升降機每次亦只限六人使用以減少病毒傳播。