噚日人大閹割香港選舉制度的方案出爐，嗰種開刀式可謂地動天搖，但萬變不離其宗，都係集權於中央，而唔少人嘆香港再再再再度淪陷之際，其實更擔心有個新嘅中共在港召集人，事關選委會話要增設一個「總召集人」，而呢個人士係全國政協副主席，咁咪就係得董建華同梁振英啫，而後者噚日已經搶閘表態「我願意」，唔少政界關注會唔會變相強化某個陣營出嚟搞風搞雨？

身兼全國人大常委嘅民建聯譚耀宗今日講得好白，指呢個總召集人係「超然」，直情係比特首「超然」，因為某程度上代表中央，有中央意味存在，話去到這個level嘅人唔多，「大家都明白係邊個」，但佢就話，唔需要馬上設立，指總召集人只會喺現有法律無法解決嘅問題出現時，先再召集選委商討，唔需再由人大常委會處理。

嘩，梁振英做特首時已經講過特首係有超然地位，呢次再升呢到超然過特首，仲要係超然過取代咗佢喺2017年選特首嘅林鄭喎，相信都心花怒放。佢今日上午到政府總部接種第二劑科興疫苗後就大力唱好，話打咗兩針後都冇任何不良反應，對疫苗好有信心，呼籲市民盡快接種。另一位全國政協副主席董建華同前律政司司長梁愛詩今日亦齊齊接種第二針科興。

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