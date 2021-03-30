【本報訊】港府繼續利誘市民接種武肺疫苗，特首林鄭月娥預告日後完成接種兩劑疫苗後，探訪住院病人及居安老院的長者等安排亦能放寬。

林鄭提及接種疫苗有三個誘因，包括保護自己及家人、可以取代定期檢測和放寬探訪住院病人及居安老院的長者等安排，以及旅遊。林鄭指目前已有數個國家表示對已接種疫苗人士提供入境便利，又強調本港有足夠疫苗數量，有關安排較其他國家好，呼籲市民打針。

陳肇始：正商討包機接港人

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，政府鼓勵市民接種疫苗的力度不足，建議當局給予市民一些接種的誘因，如工作、旅遊及外遊等方面更為便利，甚至在社交距離、場所復業上亦可着墨更多，冀達致較高接種率以換取群體免疫。曾祈殷又建議可視乎未來會否出現連續14日零確診，再決定是否進一步放寬其他相關的防疫措施。

港府明日起放寬部份限聚措施，包括重開泳池泳灘，戲院、劇場及主題樂園放寬入座率等。食物及衞生局局長陳肇始強調，本港目前沒有條件大規模放寬社交距離措施，而當局在考慮放寬個別措施時，主要考慮到相關活動的風險較低，例如需全程佩戴口罩。陳肇始重申，接種疫苗是市民恢復正常生活的希望。

至於安排包機到英國接港人回港事宜，陳肇始表示，正與航空公司商討安排航班，並正了解需回港的人數，希望集中安排他們於同一酒店檢疫21日，故亦正尋找適合酒店，預計4月下旬才可實行。

另外，香港迪士尼樂園度假區宣佈今日起的長假期間會連開八日，今日入園的預約名額已近爆滿，會暫停即場購票。