【本報訊】港台多個節目被抽起、停拍或撤換主持，其中王牌節目《五夜講場》亦一度被叫停。港台昨日表示，《五夜講場》將如期播放，主持人鄧小樺亦證實接獲通知，節目可繼續錄影，雖然主持及主題依舊，但鄧坦言「拍完之後佢會唔會抽就唔知喇」。

廣播處長李百全前日突然叫停《五夜講場》製作，等待管理層審批，港台事隔一日回覆，《五夜講場》會如期播放，惟未有交代主持及內容有否調動。

《五夜講場：文學放得開》主持鄧小樺指，獲通知節目可繼續錄影，「我哋以往係一季拍30幾集咁，都會keep（一直）住拍落去」，未有收到要換人的通知，討論內容及主題依舊，「呢個時候好難講，拍完之後佢會唔會抽就唔知喇」。鄧又笑言一眾主持一向言行小心，但觀察到港台的製作團隊「好大壓力」，「又唔知啲審批會點，其實係都唔知審批緊啲乜！」

《五夜講場：學人串社科》主持黃宇軒昨亦獲通知繼續錄影，指有主持或因港台「抽節目」風氣更「注意言行」。他稱節目拍攝「一鏡過」，「50分鐘都唔會剪接，一次過傾成集就出街⋯⋯如果有人覺得有兩句嘢唔出得街，應該唔會剪走佢，就係成集抽」。

《五夜講場：哲學有偈傾》主持關灝泉被問到節目是否恢復拍攝，稱「我都未知喎，講真」，又指現階段不希望透露太多。

《五》討論題目貼緊時代，其中《歷史係咁話》和《文學放得開》在前年反修例運動期間曾分別討論歷史中的反抗運動和文藝創作者在社運的參與，《哲學有偈傾》曾探討法治、正義、自由、「勇武」和「和理非」等概念，惹人揣測被叫停是否與討論內容有關。

林鄭盛讚李百全「十分盡責」

對於輿論狂轟廣播處長李百全連環抽起港台的節目，特首林鄭月娥昨回應時盛讚李百全上任表現「十分盡責」，又讚對方「做了我期望一個港台總編輯會做的事」。

據悉，李百全要求《鏗鏘集》最新被抽一集「青春的一場修煉」加入張炳良「中立評論」，但有港台中人斥此舉是「雞蛋裏挑骨頭」，因節目本身持平。港台新聞稿稱編輯會議成立以來只抽起三個節目，有港台中人斥是語言偽術，「《環顧日常》用同一個片頭你就唔當抽起？」質疑港台未有交代有藝人涉因政治立場而被封殺。