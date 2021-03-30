「武官」出身嘅曾國衞自從接任政制事務局局長後，多次被批評「唔熟書」，連建制派謝偉俊最近都頂佢唔順，喺立法會公開炮轟佢「累死香港」。

曾國衞身為政制及內地事務局局長，喺政府噚日長達一個半小時有關人大修改香港選舉制度嘅記者會上，竟然全程齋坐一言不發，令人聯想起2014年政府就政改同學聯代表談判時，因全程默不作聲而畀網民惡搞嘅「垃圾桶」前局長劉江華。

低頭抄足個半鐘筆記

雖然政府新聞處一早通知記者，現身記招嘅官員，會先排排企攞住本宣傳小冊子畀記者影相，但曾國衞似乎「發緊夢」，一出場已經同林鄭「貌合神離」，自己走咗去個位放低文件，當見到佢下屬、政制局常秘鄧忍光同林鄭步伐一致排排企後，先知道自己「瀨嘢」，再急急腳歸位影相，表現尷尬。

喺記者會上，林鄭全程只同常秘鄧忍光交流，講解完嚟緊地區直選嘅組成方法後，更擺明當曾國衞透明，主動話：「我睇吓阿Roy（鄧忍光）有無嘢補充」。「文官」出身嘅鄧忍光亦即時醒水，搭到嗲話：「行政長官嘅說明係正確嘅！」又話：「頭先行政長官都講得好詳細嘞！」其後更喺林鄭搵資料期間，主動向林鄭遞「紙仔」補充，十分識做，AO出身莫非寧舍夾？

至於不獲林鄭「點燈」嘅曾國衞，今日就只全程低頭抄筆記，一眾睇佢抄足個半鐘嘅傳媒，都唔知佢有乜嘢好寫。喺記者會結束後，作為曾國衞下屬嘅鄧忍光就好識做，喺林鄭率先離開後，就特別先讓曾國衞先行一步，自己就行喺最尾離開。

李八方