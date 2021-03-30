攀上石牆的Emma，擺出各樣姿勢，叫媽媽幫自己拍照。Betty說她近年才愛上拍照，從前只愛攀爬玩耍，女兒從四歲開始跟她行山，轉眼七年，看着孩子成長，由小孩變成少女，經歷着不同的成長階段。

那時候，每個周末Betty也會帶着Emma到錦田耕種，由田野走到山野，全因Betty總是惦記着年輕時走過的山脈。當女兒到了可以獨自行走的年歲，便帶着她上山。第一條走的，是東澳古道，然後越行越多，女兒亦樂意跟着她，沒半點怨言。

隨年紀興趣 設合適路線

問她帶着女兒接觸大自然，是否一種獨特的教育方式，對小孩的成長是否有重要的意義，她說因為常攀山，小孩的平衡感會好一點，但其他方面其實沒有太大分別，女兒依然不喜歡昆蟲。也許能在日常的術科學習過程中，比較輕鬆，但從大自然學到的事情，其實是應付不了現行教育的要求。

帶着幾歲的女兒走過一線生機、閰王壁、罾棚角咀、北巖棧道，甚至是更險要的山嶺。Betty把經歷分享到facebook，曾經惹來不少抨擊，她說自己一般都不會回應的，任由網民在她的專頁「帶孩在野—E in Nature」內留言，「我唔答唔代表我唔負責任，唔使向唔認識嘅人交代太多」。很多看似險要的地方，她是自己先到訪過，衡量後才跟女兒一起去。

帶着一些家長和孩子行山時，她覺得家長和子女的期望很多時都不同，「好多家長期望攻頂，因為影相靚，係虛榮心，但其實一啲都唔重要，細路仔一般都唔鍾意登頂，畀佢哋玩吓水跑吓反而開心，唔同年紀有唔同階段」。Emma也是這樣，小時候喜歡攀爬，大一點喜歡在溪澗玩，到了現在，卻喜歡看花、拍照，「佢會無端端問，媽咪啊，仲有邊度影相靚」。

小孩到了不同年紀，她會加入不同元素，根據孩子的興趣設計路線。Emma小時候甚少在山上撒嬌，卻有段時間不願跟媽媽上山，「佢唔想行，做家長嘅就要識得收手，自己醒目，唔好行到厭，厭咗以後就唔會想行」。

小時候總是母女二人行山，現在女兒漸長，卻是跟媽媽朋友上山，而不是自己同齡的朋友，也許是跟近年Emma轉了在家自學有關，亦因為經常跟成年人相處，她變得比同齡小孩成熟，很少黏着媽媽，更沒半點嬌氣。小時候上山的事，她笑說自己都不太記得了，只記得一次上大刀屻，真的很辛苦，「好多石級，好辛苦，係被迫行啊」。

Emma說自己很喜歡大自然，最愛看美麗的風景，同時拍下不少照片貼上社交媒體，那天尋找赤柱古橋，是她在網上看見相片，特別要求和媽媽一起去找的。在旁的Betty笑着說，這段路幾年前早已走過，只是當年沒有留意古橋就在腳下，「嗰次仲爆咗呢個林落嚟，𠵱家就開到周圍通晒條路明顯咗好多」。

為了在石渠中影一張相，可以用上十多分鐘，兩年前還是跑跑跳跳的小女孩，今天已是少女心思，還會叫你跟蹤她的社交媒體。但談到行山最開心的事，她竟說是完成後可以飲汽水和吃雪糕，一下子又變回小女孩了，「行得咁長咁辛苦，最開心係呢一刻！」

將訓練融入生活

山野回憶，可以是愉快的記印，也可以是不幸的烙印。她們亦經歷發生過一些不愉快的事情，去年和一群家長和小孩行山時，發生了嚴重事故，「當時帶住成班細路，要立即諗點樣同佢哋撤退」，她沒看見意外一刻的經過，估計是拍照惹的禍。但事發後，女兒卻對高度很敏感，很怕懸崖，「所以整年都少咗攀爬，今年先慢慢回復返」。

女兒有陰影，她亦同樣，走到高處，總是有些心怯，直至最近，自己重遊舊地，才漸克服，「只能等時間過去，點都要自己去面對恐懼」。情緒起伏當然有，要捱過這一關絕不容易。跟一群家長小孩行山，很多事情要留神兼顧，時刻提醒參加者不要只顧聊天拍照，有些地方如日落脊，她從不帶家長行的，人太多，就難兼顧。

也許帶着小孩上山是一種另類教育，Betty卻不以為然，「一定要有裝備、計晒數先係訓練？佢唔鍾意訓練模式，但每星期都上山，已經成為生活嘅一部份」。訓練和學習，都是源於生活，繼而融入生活。別人眼中她們也許另類，其實只是不願隨波逐流罷了。