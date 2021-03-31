47人因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，案件月初提訊後，大部份被告遭國安法指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙候訊。其中吳政亨及林卓廷今繼續行使每8天覆核保釋的權利，兩人今早再到西九龍裁判法院申請覆核保釋，案件同樣由蘇官處理。惟兩人今均表示撤回覆核申請，惟吳仍保留每8天覆核保釋的權利，林則放棄。兩人須繼續還柙。

林出庭時一直注視旁聽席，有旁聽人士向他做出心心手勢，他點頭回應。散庭時，旁聽人士向二人揮手道別，有人喊叫「加油呀」，林卓廷揮手回應，亦做出OK手勢。

兩人今天均無律師代表，林卓廷向蘇官表示放棄每8天覆核保釋的權利。吳政亨亦表示取消覆核申請，但保留每8天覆核保釋的權利。

蘇官提醒吳可以書面形式再向法庭申請保釋覆核，亦有權繼續每8天上庭處理。吳則表示希望與律師商量後再決定。他將於下月7日下午再到西九龍裁判法院處理保釋覆核申請。蘇官亦向二人重申，他們有權向高等法院再申請保釋。

47人之中，至今只有11人獲保釋，即劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、李予信、施德來及何啟明。

其餘被告戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明，則須繼續還柙至5月31日，以待案件再訊。

【案件編號：WKCC813/21】

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