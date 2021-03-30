【藍店襲擊案】

【本報訊】男學生去年初在西九龍中心拍攝被指「藍店」的空姐牛肉飯，其間被指拿出電筒照射便衣警長，事後被控普通襲擊罪。裁判官黃士翔早前裁定男生罪成，稱警長聲言當時有裝備在身致衣物隆起，不難知悉他的警員身份，認為男生有意用電筒照射警長令他受傷。黃官昨判刑指，本案嚴重之處雖是針對警員，但不認為單單因為事主是警員就必定要判囚，案發時警長非執行職務，接納本案屬單一事件，判被告240小時社會服務令。

控罪指被告何梓洋（24歲）去年1月14日在深水埗西九龍中心8樓美食廣場內，襲擊警長3712李智健。辯方昨指，報告顯示被告有悔意，惟被告因已有深切反省及知道守法重要性，不適合感化，報告建議判中等長度的社會服務令。

官：不因事主是警就判囚

裁判官黃士翔參考近期多宗襲警刑期覆核案件，稱上訴庭指出須保障警員執行職務的安全，判刑要有阻嚇力，但黃官強調案例多是執行職務警員受襲，而本案被告並非阻止警員執行職務，亦非在示威現場附近犯案，不會輕易鼓動其他人針對警員。黃官認為本案與襲警案有不同之處，亦指控方以「普通襲擊」罪名檢控。被告用電筒照射事主時間不長，事主無永久損傷，案情非同類案中最嚴重。黃官表示，不認為單單因為事主是警員就必定要判囚。

被告過往無案底，法庭接受這次屬單一事件，不認為判囚是唯一選擇；基於報告稱被告有悔意，社會服務令亦非輕微的懲罰、是某程度上失去自由的判刑，黃官認為可判社服令，但認為感化官建議的中等時數不足夠，最終判最長的240小時服務令。

案件編號：WKCC2595/20