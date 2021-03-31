前年11月理大圍城一役，警方早前先後起訴大批市民，其中四人涉嫌在校內干犯暴動罪，案件已轉介區域法院處理，四人當中僅得一人於裁判法院獲准保釋。還柙的三人之中，一名護理系男生今向高等法院申請保釋，獲法官杜麗冰批准，可以現金及人事共22萬元保釋候訊，但須交出旅遊證件、遵守宵禁令及每天向警署報到。該案將於5月7日在區域法院再訊。

成功申請保釋的被告馬健朗（24歲）為護理系學生。他與另外三人包括商人林玉堃（21歲）、氣槍設計員施朗（26歲）和學生梁恭豪（22歲）分別被控一項暴動罪，控罪指他們於2019年11月18日在九龍暢運道及科學館道理工大學一帶與他人參與暴動。其中次被告施朗早前已獲准保釋外出。

馬健朗今由資深大律師夏偉志代表。家人在得悉申請獲批後，喜極而泣。法官杜麗冰下令，馬可以10萬元現金及由父親提供的12萬元現金人事擔保外出，同時須遵守每晚10時至翌晨6時的宵禁令、每天向警署報到，不准離港、交出所有旅遊證件，包括特區護照以及過期回鄉證。

【案件編號：HCCP161/21】

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