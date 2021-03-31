教育局被指將高中通識「殺科」。課程發展議會宣佈，通過高中4個核心科目「優化」方案；高中通識科將被改名「公民與社會發展科」，仍屬必修必考，但不設校本評核，又「提供內地學習機會」，期望2021/22學年在中四級開始推行。有通識科教師質疑科目冠名「公民」扮有批判，應坦率承認是灌輸式國教，「乜『國民教育』好失禮你咩？」

課程發展議會與考試及評核局公開考試委員會今日開會，審議高中四個核心科目的科目委員會提出的「優化」方案，稱經省覽學校問卷調查、學校簡介會，以及焦點小組等意見後，通過四科的優化方案，並向教育局提出建議。

每年10萬名額內地交流

其中最受關注的通識科將改名為「公民與社會發展科」，課程會以香港、國家和當代世界3個主題為核心內容；仍屬必修必考，但不設校本評核，即現時的通識科的獨立專題探究（IES）將被取消，並會「為學生提供前往內地學習機會」。教育局局長楊潤雄去年底表示，改動後的通識科課程會預留每年10萬個名額供學生到內地交流。

至於中文科和英文科，主要是精簡或整合必修和選修部份，並減少試卷數目或「優化」試卷設計。數學科方面沒有課程和考評的改動，但會向學校說明，可讓部份學生只修讀數學科必修部份的「基礎課題」及部份「非基礎課題」，並把延伸部份的課堂納入於常規時間表內。

聲稱可減學生壓力

另外，組合科學和綜合科學科將於2021/22學年的中四級起停止開設，學生可按意願選修與STEM相關的其他選修科目或應用學習課程。

課程發展議會稱上述方案可釋放約100至250小時的課時。議會主席譚嘉因表示，方案將減輕學生考試壓力，學校可以配合其校情及學生需要，靈活運用所釋放的課時。議會期望教育局盡快接納建議，讓方案於2021/22學年在中四級開始推行。至於現時正修讀高中課程的學生會沿用現有課程。

「改頭換面灌輸國教」

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒早前撰文批評，教育局在未有嚴謹學術研究支持下批評現行課程「異化」，對全港通識教師有欠公道，令校長會深感不安。黃更指出，新科目課程內容有大量調整、教學時數大幅刪減、考評加設選擇題及短答題，且教學不着重探究討論，匆忙實施下能否實現課程理念「值得深思」。

教協副會長、通識科教師田方澤認為，現時科目已被改頭換面，課程雖未有最終定稿，但明顯傾向灌輸，不少「行家」均認定通識科已成為歷史。對於「公民與社會發展科」的新科目名稱，田直言與其稱作「公民」扮作仍有批判性，不如坦率承認是做灌輸式的國民教育，「乜『國民教育』好失禮你咩？」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！