【本報訊】新大嶼山巴士獲准加價9.8%後，嶼巴昨公佈新收費表，多條路線假日收費實際加幅高於平均加幅，其中來往昂坪至梅窩碼頭的2號線、來往昂坪至東涌的23號線，假日收費加4元至每程31元，加幅近15%。新票價4月4日凌晨2時30分生效。

疫情下市民假日愛郊遊，郊遊路線特別受歡迎。嶼巴新車費表顯示，不少路線星期日及公眾假期的收費（假日收費）實際加幅高於9.8%，例如來往昂坪至梅窩碼頭的2號線、昂坪來往東涌的23線，兩線收費均加4元至31元，加幅達14.8%； 來往東涌至大澳的11號線，假日收費增1.9元，即每程21.1元，增幅達9.9%； 來往東涌至梅窩的3M線，假日收費加1.6元，即達17.8元，增幅同樣9.9%。至於來往大澳及昂坪的21線，假日收費加2.1元，即16.1元一程，增幅15%。

至於跨境口岸路線，部份路線增幅較高，例如機場、滿東邨來往港珠澳大橋口岸B6、B4加0.8元，即8.3元一程，增幅10.7%。通宵線方面，來往梅窩碼頭至港珠澳大橋口岸的N35，假日收費加3.8元，即43.3元，增幅達9.6%。

港鐵扮減價 田北辰倡八八折

另外，港鐵八達通票價優惠下月起調低至95折，抵銷「可加可減機制」下的票價減幅，令票價明減實加。港鐵商務總監楊美珍昨表明，已盡力推出車費折扣，暗示折扣不會加碼。

民主黨交通事務副發言人莊榮輝轟港鐵減價屬「語言偽術」，實政圓桌田北辰則認為應提供至少八八折車費。