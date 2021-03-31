47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

阿廷：

與你的緣份，始於廉署。我們雖從未同期工作，但我曾負責調查有關物業管理圍標的案件，對這個一直為人忽略的議題有很深切的感受。所以當有機會認識當時正全力反圍標的阿廷時，我們馬上「We Connect」。

你曾因反圍標被人恐嚇，朋友都勸說要小心個人及家人安全，畢竟牽涉的是每年數以十億計的生意額，不法分子絕對有買兇的誘因。但你劈頭就一句，有人威脅即表示在做正確的事，而且事情到了關鍵時刻，對方利益受損，更不能退縮。

到有幸參與你的選舉工程，近距離與你交流，更親見你的思路敏銳及出色辯才。向大家徵集選舉口號時，我想起被恐嚇卻不退縮一事，衝口而出建議「廷身而出」四個字，而你也確實活出了這句口號。

作為香港人，我慶幸議會內外都有個勇敢如你、隨時願意為弱者挺身而出的人。阿廷，加油！

飛滋

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