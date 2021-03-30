中央大改選委會組成方法，在多個民主派票倉的專業界別，更首創「界中界」規定，要求一定數目席位由中共指定內地組織成員選出。《蘋果》調查發現，當中有組織未有公開完整名單，而且不少席位資格將由中國政府組織決定，例如會計界有半數選委須是中國國家財政部聘任的「香港會計諮詢專家」，科技創新界則有一半席位由直屬國務院的中國工程、科學兩院香港院士擔任。

此外，獲預留15個中醫界席位的世界中醫藥學會聯合會，原來只有15名香港理事，意味或將全數自動當選。

記者 蘋果調查組

會計界：一半席位來自欽點諮詢專家

上屆會計界選委，民主派參選的26人全勝，餘下當選4人亦表明反對梁振英；新安排下，會計界雖保留30個名額，但就被規定有15個選委必須由中國國家財政部聘任的香港會計諮詢專家產生。

根據財政部新聞稿，香港會計諮詢專家負責「為內地會計改革與發展建言獻策，為促進內地與香港會計行業加快發展」。財政部一般每隔2年聘任一次諮詢專家，上一屆任期在2020年底結束，但至今網上未見新一屆的委聘資料。

翻查紀錄，上屆獲聘的香港專家，包括時任海洋公園行政總裁李繩宗，星橋資本有限公司副主席吳德龍、星展銀行香港分行執行董事張學欣、TPJ Management Consultancy Ltd. 董事總經理蔡澤華、華南城資深顧問馮星航等。

科創界：一半席位屬中科院中工院院士提名

類似「欽點」情況亦見於前稱資訊科技界的科技創新界，30席中有一半指定由中國科學院、中國工程院香港院士中提名產生。中科院和中工院為全國最高學術諮詢機構，均為國務院直屬單位；「兩院院士」為全國最高學術榮譽，每兩年增選一次，即這兩間位於北京的官方學術機構將決定這15席的參選資格。

香港院士多為前任或現任大學校長或副校長級人物，包括前港大校長鄭耀宗、前中大校長沈祖堯、前浸大校長陳新滋等，港大微生物學系講座教授袁國勇亦榜上有名。

根據現時的院士名單，中科院和中工院分別有27位及7位香港院士，扣除理大校長滕錦光及珠海學院校長李焯芬兩位大學校長「當然選委」，最終會從32人中選出15人成為科技創新界選委。

法律界：民主派票倉強插9個中國法學會香港理事

至於同屬民主派票倉的法律界，30個選委名額中亦規定9個由中國法學會香港理事產生。該會為中國法學界和法律界的全國性組織，雖然並非中央組織，但官方色彩濃厚，現任會長就是近日特首林鄭月娥經常引述的全國人大常委會副委員長王晨。法學會每5年一次由全國會員代表大會選出理事會成員，考慮中港會員比例，香港理事實際上亦由內地人士選出。

翻查中國法學會官網，網頁只顯示常務理事名單，「理事」一欄是空白一片。據報道，2019年會議共選出102名常務理事和466名理事，但未有交代該屆香港理事人數或名單。2013年則選出13名香港理事，包括前全國政協廖長城、行會成員廖長江兄弟，基本法委員會委員陳弘毅、「粗口大狀」馬恩國、現任律政司司長鄭若驊等。

中醫界15名香港理事 將全數自動當選

在中醫界，30席選委有15席指定由世界中醫藥學會聯合會香港理事中產生。該會是國務院批准成立的國際學術組織，總部設於北京，現任主席是中國中醫藥管理局副局長馬建中。理事會每四年換屆，由秘書處提出初步名單後，交由會員代表大會投票，若得票過半即可當選。

翻查該會網站，第四屆理事會由香港成員擔任的執行委員、常務理事和理事合共剛好15人，換言之，這15人或可全數獲提名並自動當選為中醫界別選委，當中包括地產商祈福集團董事長彭磷基、福建社團聯會副主席顏培增等，兩人均曾任政協。

體演文出：港協暨奧委會、中國文學藝術界聯合會插足

另一個設「界中界」限制的是體育、演藝、文化及出版界，30席中一半會須由港協暨奧委會、中國文學藝術界聯合會香港會員總會和香港出版總會分別提名產生。

其中的中國文學藝術界聯合會香港會員總會，在2019年6月才成立擔保公司，董事包括霍啟剛、香港美術家協會主席林天行及香港京昆藝術協會主席鄧宛霞。總會會長由現任立法會議員馬逢國擔任，而常務副會長為前全國政協委員李秀恒，八和會館主席汪明荃則擔任榮譽顧問，下設14個團體會員。總會的成立典禮在去年11月中才舉行，獲特首林鄭月娥、中聯辦副主任盧新寧等人出席並共同主禮。

香港出版總會由香港8個出版同業商會及出版企業，於1994年創立，會長為中聯辦旗下公司、聯合出版(集團)有限公司副總裁李家駒；同為聯合出版成員機構的新雅文化和商務印書館代表亦有擔任理事會成員。

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