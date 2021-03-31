人大常委全票通過「完善」香港各級選舉制度的決議，立法會直選席位被大削至不足四分一，比30年前香港最初引入立法局直選時還差。可以說，香港民主政制已壽終正寢。面對如此嚴峻的政治低氣壓，相信不少民主派中人對是否繼續從政會感到意興闌珊，但是筆者希望從另一角度思考，擁抱民主理念者是否還有繼續進入建制的意義。

環顧整套新方案，很多人都把焦點放到中央希望把反對聲音逐出議會，避免阻礙特區政府施政。不過，當立法會已修訂《議事規則》，大幅收窄激進者在議會內進行不同形式抗爭的空間，再加上至高無上的國安法必會令那些被認為政治不忠的人無法進入議會。因此，中央對香港的選舉制度作出如此重大修訂，不只是要打擊民主派，要杜絕他們眼中的「顏色革命」，更希望長遠把中國模式引入香港的管治系統。

今次選舉修訂的一大焦點，是大幅改組選委會，並加強該委員會的影響力。它不但主宰特首寶座誰屬，更有權選出逾四成立法會議員，特首或立法會選委會席位的參選人也須在所有五個界別均獲得提名才能入閘，這就能夠讓中央不僅直接控制特首，更可直接控制立法會內逾四成議席。而且，選委會內新增的第五界別，即包括全國人大、全國政協及全國性機構如全國青聯、全國婦聯等在香港的代表。這些全國性政治或社會機構的代表，基本上都受中央政府直接控制。

傳統代理人被擠出權力核心

更重要的是，立法會表決制度分組點票，由分為地方直選和功能組別兩組改為由地方直選加上功能組別為一組，選委會為另一組。這種方式使中央控制的議席發揮絕對的否決角色，而且容許議會內不過半的議員行使這絕對否決權。還有，這種分界方式儼然把中央控制的議席和本地色彩較重的議席對立起來。

這種對立一旦形成，也就是說中央有意在港建立一個直接由其控制的利益群體，不需要像往日一樣透過在港的代理人行事。香港的工商和專業界，聯同一直在香港地區工作打滾的從政者，一下子被放到權力核心以外。這些既得利益群體一旦落入如此境地，長遠勢必引發與中央控制的新群體的利益矛盾。此外，工商界、專業界和本地的建制派雖說是傾向中央的一套，但畢竟要他們一下子全盤接受中國模式的管治，想來也不是那麼容易，結果進一步造成議會內的兩股勢力，而這正是民主派中人嘗試爭取進入議會發揮的契機。

雖說民主派人士日後已難以左右香港的政治形勢，但民主的意義並非僅在政治制度，卻是一種尊重不同群體利益的管治態度。當議會內出現兩股旗鼓相當的勢力時，一向在公共政策倡議方面顯得較強的民主派，就有以關鍵少數左右民生政策的可能性，這正是民主派不應完全放棄議會的其中一個思考方向。

選舉制度大改革，意味中國模式步步進逼，我們面對的已不再是雙普選何時到來的問題，而是香港能不能繼續是香港的問題，這是國安法時代，仍然希望留港的香港人所要思考的。

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