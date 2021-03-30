【送暖高牆】香港民主進程大倒退已成定局，新選舉制度媲美專制極權之地，但高牆內外的你我他，作為真係好X鍾意香港的香港人，如果今天要給各位暫失自由手足最好的送暖打氣，相信必然是這一句：「我們不會放棄！」讀者來信讚揚朱凱廸，看似瘦弱但有非凡力量，因為當有義有理，就可不屈不撓屹立強權者眼前；有爺爺輩來鴻給戴教授，提到北京當年諸般承諾已成絕響，惟當以不屈精神挺起胸膛，港人仍可看到希望，只要一起走下去，我們終會見證民主勝利的一天到來。

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送暖高牆逢周一至五刊出）

瘦弱的你擁有非凡力量

親愛的朱凱廸：

你的外貌在眾多民選議員中是別樹一格的，雖然看似瘦弱，但行動起來同樣擁有非凡的力量。

你會衝擊反抗，會躺卧抗爭；你也可以議事滔滔，辭鋒銳利。

有義有理的人，就是可以這樣不屈不撓地屹立在強權者的眼前，是不需要美麗衣飾的烘托，更不需卑躬屈膝和阿諛奉承。此刻，不合理的扣押，實在可恥。

不過，那短暫的拘押，只可以拘禁身體，但你和義士們美麗的靈魂，仍會繼續感染着每個熱愛公義，和平和自由的人，祝願你和戰友們早日獲釋，你可以再次和可愛的女兒玩樂，與賢妻促膝談心，盡享天倫！

一位要向你學習的人

挺起的胸膛是希望所在

親愛的戴教授：

你們的赤誠與承擔，讓政權怯懦。罪名，是讓香港人繼續看到希望！當年中英兩國簽署聯合聲明，香港人只能旁觀，抱着希望。北京政府當日的諸般承諾，已成絕響。「一國兩制港人治港高度自治五十年不變」這17個字漸漸褪色，中國外交部也不諱言，聯合聲明只是「歷史文件」。

說好的「循序漸進」，承諾普選行政長官和全面直選立法會，「普選」定義別具中國特色。政權行政主導，漠視民意，妄圖以高壓快刀，實現831、強行通過逃犯條例……

近百人被控觸犯國安法，保釋門檻不合理地高，香港人實在無可能接受！我們不會奢望那些奴顏婢膝的所謂「愛國者」有勇氣向主子進諫。各位手足，是你們，是你們挺起的胸膛，威武不屈的精神，讓香港人仍看到希望。民主路道阻且長，香港人感激你們的付出，我們會與你一起走下去，見證民主勝利的一天！

連儂牆下的林爺爺

25-3-2021

願目光所致，溫柔相傳

抓住平淡生活的小確幸

Hi 手足:

看《蘋果》得知岑子杰話睇到日落的景色當刻頓感怡然喜悅，甚感欣慰，希望你都能，即便現在困難的時候，仍可抓得片刻的小確幸！

昨日下班時看見一狗狗和主人開心地玩耍，主人拋出麻繩，狗狗飛奔叼回給主人，重複的遊戲，但狗狗仍喜樂不倦地玩。曾覺得就狗狗才愛玩如此無聊的遊戲，但現在改觀了，狗狗在表現生活大智慧呢！人生於世，很多時平淡才是樂是福呢！

或許，你們現在都會很掛念從前天天早餐都能吃到的菠蘿油吧，無意用美食誘你，只是想帶出平淡的好！現今香港的勢態可不平淡，多如繁星的變化，是好是壞，天曉得。時間自會證明好壞，或者各人都有不同的體會，可能有些人認為這才是朝着撥亂反正的方向健康地發展吧。

最新行會批准了巴士公司加價近一成，對比剛公佈7.2%的失業率，大家都會有大小不一的問號，實在不明所以。

聽說你們的自選餐被減為兩樣，惟有說：so bad！ 無奈與無力，你在看報紙時多看看食物的照片，「望梅止口渴」一番！

支持者Lam Lam

期待再叫你一聲Carol姐姐

Carol姐姐：

你估到我係邊個嗎？以前幾乎每逢星期三晚7:30都會喺D100同你打招呼，大聲叫你一聲「Carol姐姐」，但看似簡單嘅事，𠵱家都唔易做到了，期待嚟羅湖探你嘅時候再打招呼，我排緊隊㗎！

鍾意學PA妹妹咁樣叫你，係因為覺得好有親切感，你喺政界同工運界都係「特別的存在」，往往會用最溫柔嘅聲線，講出最堅定嘅訴求，無論時勢幾壞，嗰日有你同阿廷做主持，都會輕輕鬆鬆又過幾個鐘咁，係聽眾最好嘅陪伴，但偏偏咁和理非，希望用對話嚟解決問題嘅你，𠵱家都被困喺石牆內⋯⋯（當然任何政治犯都不應被囚！）

你曾經講過希望嚟探你嘅人，都同你分享一個笑話，我講件比笑話更好笑嘅事畀你知吖！前幾日成班忠誠廢物去打疫苗，有網媒報道，嗰日郭偉強同鄭泳舜阻住記者影相，記者就大嗌：「郭偉強，行開啦，你透明呀？喂，叫你呀。」記者又叫鄭泳舜唔好阻住，佢應一聲「吓」，記者即刻回一句：「吓你老竇呀，行開啦。」你睇完係咪覺得好爽，笑咗出嚟呢？攝記大哥好波！

𠵱家日子唔易過，我哋惟有苦中作樂啦，石牆內外都要好好過好每一日！

羅拉