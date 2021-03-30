【本報訊】控方指稱TG頻道「阿囝搵老豆老母」發佈訊息，煽惑他人作出犯法行為，包括縱火、襲擊他人、損毀財產，或是不服從合法命令，並指另兩個由頻道管理員組成的TG群組內也找到類似或相同訊息，當中有訊息呼籲「眾籌殺狗」。案情顯示，這些訊息無一由被告發出，惟控方指控被告沒質疑或反對相關群組的訊息。

案情指警方除了從被告手機內發現涉案頻道的紀錄，另發現兩個TG群組，成員包括被告等三名頻道管理員。案情列出其中數個訊息的全文，大部份均與頻道所見的相同或類似，內容包括製作燒夷彈、鋁熱劑彈以及爆破玻璃等方法。

有人倡「眾籌殺狗」

群組另有其中一名管理員於前年11月發出的訊息，指由於破窗效應，「藍絲同警察已經肆無忌憚咁殺害我哋手足。」訊息續謂：「當對家發現打刀斬人、搵車撞人都冇事，就會開始用更殘暴嘅手法。」訊息建議透過「眾籌殺狗」作恐嚇，並指「無論休班狗，便衣狗，狗公狗乸，都歡迎大家去殺，殺完被人捉就拎『安家費』」、「只要有第一隻狗真係死咗，啲狗會好驚放工俾人伏，到時個骨牌效應會極強。」

訊息又指，「司法機構都好多紅底釘官，垃圾歪理一堆。與其要浪費資源去同啲狗官玩程序無限燒錢，不如等死士直接認罪，拎安家費」，「只要有二百個我呢啲惡魔，就可以令香港改變，你願意做惡魔嗎」。