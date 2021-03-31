市民去年5月27日發起反對國歌法示威，警方當日拘捕逾百人。事隔半年，兩名學生被控在旺角用膠籃、摺枱，或站在馬路上堵路。兩人早前承認在公眾地方造成阻礙罪，今日在九龍城裁判法院被判處接受感化12個月。裁判官鄭念慈判刑指，二人最大的求情因素是他們明白個人行為不正確，故接納報告建議判處感化。

兩名學生分別為17歲劉姓男學生及19歲女學生李梓瑩，控罪指兩人於去年5月27日在旺角登打士街35號外馬路中心，無合法權限或解釋留下兩個膠籃和一張摺枱，所佔範圍約3平方米，對上述公眾地方的車輛造成阻礙。

感化報告均指不建議兩名被告接受社會服務令，反而認為適合判處感化12個月。鄭官判刑指案件有一定嚴重性，惟考慮到二人年紀、坦白認罪，以及明白個人行為不正確，故接納報告建議，判處二人接受感化12個月，法庭並將於今年7月30日索取二人的進度報告以作檢視。

被告男生早前求情指，案發時受人群影響，一時衝動及愚昧下犯案，強調行車未受影響。被告女生則指案發時聽從路人要求，將摺枱放於一輛停泊現場車輛的前方，惟未對任何行駛中的車輛造成影響。

【案件編號：KCCC2970/20】

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