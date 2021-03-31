張進樂去年憑藉其公共政策研究經驗，擊敗另外72名對手，奪得月薪6.7萬的民政事務局研究主任一職。張任職的香港可持續發展研究中心（HKSDRI）屢獲上屆區議會批出研究合約，成為他履歷的重要部份；不過《蘋果》翻查他以往在區議會做的研究，發現有報告聲稱曾考察卻無提交數據，更被區議員狠批研究方向錯誤，報告「九唔搭八」，「連中學生都寫得出」；又被質疑利用研究訪問民建聯黨友，互相加持。

上屆區議會由建制派主導，HKSDRI最少獲批6份研究合約，合共涉款近90萬元（見表）。其中一份最受批評的研究是2018年為大埔區議會做的「改善大埔區公共交通服務研究報告」，研究由「跟進公共巴士及小巴服務工作小組」委託，預算經費有10萬元。有關研究目的是對巴士及小巴服務進行調查，從而提出改善建議；根據會議紀錄，研究一直都由張進樂負責。

不過翻查在2019年提交的報告，研究竟沒有任何針對巴士或小巴路線研究，反而是去「實地考察」大埔區的道路情況。報告聲稱研究有使用一份記錄表，記錄4次考察時的人車流量、交通燈輪候時間、公共交通等候人數等，但報告卻無交代考察所得的數據，僅以照片籠統地描述，例如大埔鄉事會街「上下班時間均出現擠塞問題」、安祥路「人流較多，每邊等候過路人數平均有十餘人以上」等。

研究又聲稱曾派出300份問卷進行調查，回收率高達100%，但12條問題大多欠缺針對性，例如「你認為有需要改善大埔區現時的公共交通服務嗎？」、「現時大埔區的公共交通擠塞情況嚴重嗎？」等。報告在問卷部份的結論包括「大埔區的交通問題情況嚴重，影響居民上班」，及「大多數市民同意公共交通服務和區內交通設施均需要改善」。

報告之後貼出向運輸署取得的區內交通燈數據，並列出所有往來大埔的巴士及小巴線號碼，作為「資料搜集」部份。報告最終提出6項籠統建議，包括加強打擊違泊、改善交通燈系統、設立巴士小巴專線等。

報告向區議會的交通及運輸委員會提交後，引來議員狠批，其中新民主同盟周炫瑋批評報告提出的建議只是陳腔濫調，「唔使做（研究）都知嘅」；連建制派的劉志成都批評內容欠清晰及具體建議，取得交通燈數據卻沒有做任何分析。

現任大埔區議會副主席劉勇威向《蘋果》表示對報告印象深刻，「因為實在九唔搭八」。他批評整份報告都不專業，以問卷為例，「求其喺站頭問人哋返工要轉幾多次車，連人哋目的地喺邊都唔知，咁點改善路線呢？」他又指報告的研究與建議無甚關係，「唔好話大學生，連中學生都寫得出」。他憶述張進樂向區議會匯報研究進度時，已經向對方表明覺得研究方向錯誤，促他修正，但無奈最終報告並無改善，覺得對方不太尊重區議會，「不過佢就輕鬆袋咗嚿錢」。

另一份具爭議的研究，是2016年沙田區議會的「推廣及發展沙田區旅遊事業研究計劃」。計劃由該區的土地及經濟發展工作小組委託，就馬鞍山礦場遺址、城門河畔、獅子亭及火炭藝術區的旅遊發展進行研究及提供建議，經費為72,000元。

報告以3種形式收集意見，第一種是以問卷訪問居民及旅客，第二種是向旅遊業界諮詢，報告聲稱向2,181名旅遊業界代表發出問卷，但最終只收回1份，回收率僅0.046%。

第三種是訪問地區發展團體，不過整份報告中只訪問了馬鞍山民康促進會總幹事楊祥利，報告不但參考了該會在2009年撰寫的《香港礦山公園研究計劃及建議》，又在建議部份表明支持該會的建議。

受訪的楊祥利是前區議員，2012年曾因破產而喪失議席，現時是民建聯沙田支部副主席。委託該次研究的土地及經濟發展工作小組只有兩名議員成員，召集人是民建聯沙田支部另一名副主席李世榮，成員王虎生亦是民建聯成員。換言之，研究是由民建聯議員組成的小組，委託有民建聯背景的研究機構，由身兼民建聯成員的研究員，安排訪問另一名民建聯成員。

張進樂曾在區議會解釋，稱其他研究地點的持份者沒有回應，因此未有訪問；又稱受時間所限，未有向所有持份者收集意見。

公民黨區議員容溟舟當年已對HKSDRI的做法不滿，他指馬鞍山民康促進會現時在山腳經營「鞍山茶座」，關聯機構又經營來往馬鞍山村的村巴，質疑借研究訪問該會是「自己人益自己人」，藉此支持該會發展旅遊的主張；反而真正在山上礦場開設「鞍山探索館」、提供導賞服務的基督教信義會就不被諮詢。

記者 林偉聰

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