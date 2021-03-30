【集結案】

【本報訊】網民前年11月13日發起全港三罷，兩男涉當日在大埔非法集結及無牌管有彈藥等，早前被控五罪受審。裁判官陳炳宙昨裁定兩人所有罪名成立，還柙至下月15日判刑，強調現階段唯一選擇是判監。對於辯方批評警員制服當時年僅17歲的被告時，以警棍毆打身體屬過份武力，陳官表明不同意，稱警員有血有肉，「制服疑犯嘅每一分每一秒，警員正以自己性命做賭注，任何人都唔應該坐喺冷氣房內，脫離現實地批評佢使用過份武力」。

被告為西廚學徒蘇偉成（18歲）及倉務員巢廷堅（28歲），共同被控參與非法集結及各被控一項蒙面控罪。蘇另涉管有士巴拿、鉗等，被控管有非法用途工具；巢涉管有四個已使用的催淚彈小彈頭，被控無牌管有彈藥。

「警以性命做賭注制服疑犯」

早前審訊時，辯方批評警員劉智斌用警棍打蘇頭部，劉稱沒留意，但引述警例謂「不可以打頭」。陳官當時聞言揶揄謂「如果寫咗唔可以做嘅就唔做，我就失業㗎喇。」昨日裁決時，陳官指當晚有人掟汽油彈，警員「以自己性命做賭注」，必須盡快制服疑犯，「坐喺冷氣房」的人不應批評，而當時警員只用最低武力。另外警員林瑞宇稱，案發時巢急步走路並捽眼，表現慌張，若沒違法應會「企定定捽眼」，不會「一邊行一邊捽」。陳官昨直言此說荒唐之處有目共睹，不會接納。

陳官指，兩被告在非法集結發生後在附近遭警方截獲，他們當時均穿黑衣、戴鴨舌帽及遮面，與一般示威者相同；加上蘇逃走及激烈反抗，是「用自己嘅行為承認自己嘅罪行」，推論他們曾參與示威，裁定非法集結罪成。至於違反蒙面法，陳官指當時未有疫情，兩人用口罩及防毒面具遮面，相信是為阻止警方識別身份。當晚有防撞欄被拆，蘇攜帶士巴拿、鉗及索帶，不會是巧合，裁定他管有非法工具罪成。

巢的管有彈藥罪，陳官稱不相信他撿拾小彈頭作裝飾之用，指他明知小彈頭來自催淚彈，卻撿起放入防水袋，而彈頭是警方財產且符合「彈藥」定義，沒人有權擁有或改變用途。

辯方求情指，巢撿拾的小彈頭不含有毒或爆炸物料，沒有殺傷力。惟陳官質疑巢將小彈頭放在水中，有礙警方驅散示威者，並間接危害警員，「原本辛苦完一輪就冇事」，但催淚彈無效下，警員或要與示威者肉搏。辯方反駁指巢只撿了極少數彈頭，對警方行動影響不大。

案件編號：FLCC914/20